« Un risque réel d’hameçonnage »,Thermomix victime d’une grosse fuite de données

Comme je vous l’expliquais dans cet article, le nouveau Thermomix, le TM7 devrait être commercialisé dans quelques semaines, si on en croit les rumeurs. Bien entendu, et comme à chaque nouveau lancement, le TM7 suscite un grand enthousiasme des amateurs de cuisine. Tous ou presque espèrent un bol plus grand, un appareil moins bruyant et quelques surprises dont Vorwerk, le fabricant allemand a le secret. Pourtant, une mauvaise nouvelle est venue ternir l’image de cette annonce : Vorwerk, a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque d’ampleur. En effet, entre le 30 janvier et le 3 février 2025, des hackers ont réussi à accéder à la base de données de Rezeptwelt.de, le forum communautaire où des millions d’utilisateurs partagent leurs recettes et leurs conseils. Une cyberattaque en règle, qui suscite l’inquiétude de plus de 3 millions d’utilisateurs, ayant un compte « Thermomix » ! Vous êtes peut-être concernés, car la France fait partie des pays touchés, aux côtés de l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Alors, comment savoir si vous êtes concernés ? Quels risques existent pour vous ? Et comment y remédier ? Réponse dans cet article.

Quels sont les risques pour les utilisateurs ?

Alors, tout d’abord, à priori, ne paniquez pas (trop)… Vorwerk affirme que les informations bancaires, et les mots de passe n’ont pas été touchés par ce piratage. Seuls les noms, les prénoms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les dates de naissance ont été compromis. L’usurpation de données bancaires ne semble pas être au programme des hackers, néanmoins vous pourriez dans les prochaines semaines être les cibles de publicités en tous genres, voire de tentatives de récupération de vos coordonnés bancaires. En effet, la principale menace qui plane sur les victimes de cette fuite est l’hameçonnage.

En possession de ces données, les cybercriminels pourraient mener des campagnes d’hameçonnage ciblées, envoyant de faux e-mails prétendant être Vorwerk pour inciter les utilisateurs à fournir des informations sensibles. Ces e-mails pourraient contenir des liens frauduleux menant à de fausses pages de connexion, destinées à récupérer les identifiants des utilisateurs. Il est donc essentiel d’être extrêmement vigilant face aux messages non sollicités, en particulier ceux demandant des informations personnelles ou contenant des pièces jointes suspectes.

Comment savoir si vous êtes concernés ?

Le fabricant allemand prend très au sérieux cette cyberattaque de ses clients, et a d’ailleurs déjà commencé à contacter les clients concernés. Si vous n’avez pas été contactés et que vous êtes inscrits sur Rezeptwelt.de et que vous souhaitez vérifier, il est possible d’utiliser le site « Have I Been Pwned ». Sur ce site, il vous suffit d’entrer votre e-mail pour savoir si vos informations ont été volées. Ainsi en entrant mon e-mail voici la réponse obtenue : Good news — no pwnage found ! No breached accounts and no pastes (subscribe to search sensitive breaches) – Bonne nouvelle — aucune compromission trouvée ! Aucun compte piraté et aucune donnée exposée (abonnez-vous pour surveiller les fuites sensibles). Néanmoins, si vous êtes abonnés, il est fortement recommandé de modifier les mots de passe des comptes avec lesquels vous utilisez la même adresse e-mail et d’activer l’authentification à deux facteurs lorsque c’est possible.

Vorwerk a-t-il réagi face à cette cyberattaque ?

L’entreprise a assuré que ses systèmes critiques, comme Cookidoo et sa boutique en ligne, n’ont pas été touchés. En réponse à l’incident, Vorwerk a renforcé ses protocoles de sécurité et collaboré avec des experts en cybersécurité pour enquêter sur la brèche. Cependant, les données volées circulent déjà sur le darknet, exposant les utilisateurs à des risques de fraudes diverses. Et vous, prenez-vous des mesures pour protéger vos données ? Avez-vous déjà été confrontés à des tentatives d’hameçonnage ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .