Le Thermomix TM7 pourrait être dévoilé très prochainement, selon certaines de nos sources

Le Thermomix existe depuis 1971, et la marque Vorwerk depuis 1883, c’est le premier robot culinaire sorti sur le marché, et son succès ne s’est jamais démenti. Et, depuis le succès incontestable du Thermomix TM6 lancé en 2019, la question est sur toutes les lèvres : à quoi ressemblera son successeur ? Le TM7 attise déjà la curiosité des passionnés de cuisine, bien que Vorwerk reste discret sur sa date de sortie officielle. Les rumeurs parlent d’une commercialisation possible en fin d’année ou d’ici à 2026, mais selon certaines de nos sources, invitées à Berlin la semaine prochaines par Vorwerk, sa sortie pourrait être annoncée dès la semaine prochaine. Ne serait-ce pas la Saint-Valentin ? Une rumeur qui semble assez cohérente quand on regarde d’un peu plus près l’historique de sortie des modèles précédents. En effet, cela fait déjà cinq ans que le modèle TM6 est sorti, le même délai qui sépare le TM5 et le TM6. D’autant plus que Vorwerk fait aujourd’hui face à une rude concurrence depuis plusieurs années…

Thermomix TM7 (2025) ???

Thermomix TM6 (2019)

Thermomix TM5 (2014)

Thermomix TM 31 (2003)

Thermomix TM 21 (1996)

Thermomix TM 3300 (1982)

Thermomix TM 3000 (1980)

Thermomix VM 2200 (1977)

Thermomix VM 2000 (1971)

Thermomix VM 10 (1965)

Thermomix VKM 5 (1961)

En attendant, les spéculations vont bon train sur les améliorations et innovations qui pourraient bien transformer encore une fois notre manière de cuisiner. Selon mon contact, le TM7 pourrait s’équiper d’une nouvelle commande vocale, un contenant plus grand, et l’intégration d’une IA (c’est à la mode) ! Mais, rien n’est moins sûr, chez Vorwerk, ils savent entretenir le mystère, et ne dévoilent quasiment rien avant la sortie d’un nouveau modèle. Le Thermomix est si célèbre, qu’il leur est quasiment inutile d’engager une campagne publicitaire. Alors que pourrait nous réserver le TM7 ? Voici quelques éléments de réponses.

Un robot cuiseur toujours plus connecté

S’il y a bien une tendance incontournable dans l’univers des robots cuiseurs, c’est la connectivité. Après avoir intégré un écran tactile interactif et la plateforme de recettes Cookidoo, Vorwerk pourrait bien aller encore plus loin avec le TM7. Selon certaines sources, l’innovation la plus attendue serait l’intégration d’une commande vocale, permettant ainsi aux utilisateurs de piloter leur appareil sans avoir à manipuler l’écran. J’avoue avoir un peu de mal à imaginer une commande vocale, car il faudra, malgré tout, être présent pour utiliser le robot… Mais, bon, il faut vivre avec son temps, et apparemment cette innovation simplifierait davantage l’expérience utilisateur, notamment lors de préparations complexes. Imaginez donner vos instructions à votre Thermomix tout en préparant les ingrédients ou en surveillant la cuisson d’un plat. Un rêve pour tous ceux qui jonglent entre plusieurs tâches en cuisine et notamment ceux qui pratiquent le batch cooking !

Vers un bol plus grand et plus performant ?

La contenance du bol est l’un des inconvénients majeurs du Thermomix quel que soit le modèle, comme je vous l’expliquais dans cet article. Et ce bol plus grand serait un petit événement, même si le TM6 offrait déjà une contenance appréciée. Néanmoins, de nombreux foyers espèrent un format plus spacieux, idéal pour les familles nombreuses ou les repas entre amis. Un bol plus grand permettrait de préparer des portions plus importantes sans avoir à multiplier les cycles de cuisson. De plus, on peut espérer une amélioration des performances de mixage et de cuisson, avec une meilleure gestion des températures et des textures, rendant les préparations encore plus homogènes et précises.

Silence, on cuisine !

L’autre inconvénient souvent cité est le bruit en pétrissage, ou lors de la préparation de soupes. Le moteur du TM7 pourrait donc être amélioré, afin de le rendre plus silencieux. Une innovation qui serait particulièrement appréciée dans les foyers dans lesquels la cuisine rime avec convivialité et où l’on préfère échanger quelques mots plutôt que de couvrir le bruit d’un appareil en pleine action.

La date de sortie, son nom officiel ne sont pas encore connus, ni son prix de vente d’ailleurs, mais selon l’un de mes contacts, les meilleurs vendeurs, et l’encadrement, auraient un rendez-vous prochainement à Berlin, près du siège de Vorwerk. Peut-être pour annoncer la sortie imminente du TM7, allez savoir ? Et vous, quelles innovations attendez-vous le plus sur ce Thermomix TM7 ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .