Les inconvénients des robots cuisines que les vendeurs oublient (trop souvent) de mentionner

Le temps passe à une vitesse folle ! Voilà déjà six ans que je vous proposais de découvrir l’un de mes premiers tests sur NeozOne, qui concernait le robot Cook Expert de Magimix ! Je vous rassure, il trône toujours dans ma cuisine et est utilisé chaque jour de l’année. Je ne saurai absolument plus m’en passer ! Magimix n’est pas la seule marque sur le marché, disputé avec la marque Thermomix et le géant allemand Lidl avec son Monsieur Cuisine. C’est l’un des cadeaux les plus demandés en période de fêtes, et un cadeau vraiment utile au quotidien. Néanmoins, après plus de six ans d’utilisation, je peux affirmer que les robots culinaires présentent quelques inconvénients*, qui ne sont pas mentionnés, mais qui ont tout de même leur importance.

Inconvénient n° 1 : le prix évidemment

Si vous souhaitez l’un des deux robots phares dans ce domaine, le Thermomix ou le Cook Expert, il faudra débourser plus de 1 000 €, ou approximativement 500 € pour le modèle de chez Lidl. Il est assez évident que ce prix est élevé, mais en y regardant de plus près, il remplace des dizaines d’appareils : batteur, cuiseur vapeur, mixeur, sorbetière, four, etc. De plus, il évite la consommation électrique de tous ces appareils réunis en un seul. Il faut néanmoins être sûr de l’utiliser pleinement avant de procéder à l’achat… Mais, une fois adopté, je pense qu’il est difficile de s’en passer.

Inconvénient n° 2 : l’encombrement

Le robot culinaire, pour être utilisé de manière optimale, doit constamment être accessible sur le plan de travail, et il est, je dois le reconnaître, un peu lourd et encombrant ! De plus, il faut prévoir un peu d’espace également pour les accessoires : les disques à couper, la lame à hacher, le batteur pour blancs en neige, et le robot annexe, pour ma part. Oui, il est hyper pratique, mais dans une petite cuisine, il peut vite devenir très encombrant. De plus, il vibre beaucoup, notamment lors de la préparation de potage ou de pâte à pain, ce qui implique un plan de travail solide, parfaitement plat et stable.

Inconvénient n° 3 : on ne peut pas réellement « tout faire » !

Honnêtement, je pense que j’ai tout essayé ou presque, avec plus ou moins de succès, il faut aussi le reconnaître ! Pour illustrer cet inconvénient, je vais prendre trois exemples simples : la purée de pommes de terre, la cuisson de la viande rouge et la mayonnaise. Pour la purée, les pommes de terre ne sont pas écrasées, mais « moulinées » à la lame rotative. Le résultat pour moi : une purée gluante et pas très gustative ! La viande rouge, il faut oublier, même si de nombreuses recettes sont proposées. J’ai essayé un bœuf bourguignon, complètement raté tant la viande était dure…

De plus, pour les plats de viande, il faut aussi se méfier. En effet, une fois cuite et soumise aux lames rotatives, elle se retrouve hachée et on cherche les morceaux lors du service. Enfin, la mayonnaise, je ne la réalise jamais au Magimix mais à la main, car celle du robot ressort beaucoup trop dure et pas assez onctueuse pour nous. Ce n’est qu’une question de goût peut-être, mais ce sont des inconvénients que j’ai découverts au fil du temps. J’ajouterai la cuisson des pâtes ou du riz, impossible à réaliser hormis le délicieux risotto aux champignons dont j’use et j’abuse !

Inconvénient n° 4 : le coût des pièces d’usure

Plusieurs fois, j’ai été confronté au changement des pièces dites d’usure, qui doivent être remplacées à l’identique. Ainsi, j’ai dû remplacer un couvercle entier (55 €), le bouchon du couvercle (25 €), la poignée avec système verrouillable (37 €) et le joint du couvercle à trois reprises (20 € l’unité). Certes, le premier couvercle et la première poignée ont duré six ans. Cependant, cela a représenté la somme de 117 € si je souhaitais continuer d’utiliser mon Magimix. Je prie pour que le bol ne me lâche jamais. En effet, il coûte à lui seul la modique somme de 200 € et sa lame seule, elle, coûte 72 € ! Néanmoins, le bol est hyper solide tout comme la lame, et le moteur garanti à vie ! J’espère néanmoins que ces accessoires ne seront pas à changer prochainement.

Des inconvénients certes, mais surtout des avantages.

Comme je vous l’ai dit, je ne saurai plus, aujourd’hui, me passer de mon robot. Si je veux faire une pâte à crêpes, cela me prend 2,30 min sans grumeaux et sans repos. Mon risotto est prêt en 30 minutes chrono et j’ai le temps de faire autre chose en attendant qu’il cuise. Les légumes vapeur cuits chaque jour, sont prêts en 45 minutes, comme les œufs durs (10 min) ou les pommes de terre à l’eau (30 minutes) ou encore un potage maison (30 minutes). Et, lorsque j’ignore que cuisiner, j’ouvre mon application et je cherche une recette en fonction de l’ingrédient principal disponible dans mon réfrigérateur.

C’est évidemment un gain de temps énorme, mais également une solution anti-gaspillage alimentaire à laquelle nous ne pensons pas toujours ! Il est désormais un indispensable dans ma cuisine, et je suis la seule à l’utiliser. Je crains trop que d’autres l’utilisent et l’abîment ! Et vous ? Êtes-vous déjà utilisateurs de ce type de robot, et avez-vous d’autres inconvénients à nous mentionner ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Magimix - Cook Expert - Robot de cuisine avec fonction cuisson, chrome satiné, multifonction Le robot de cuisine multifonction avec fonction cuisson vous aide à préparer tous vos plats rapidement et simplement, de l'entrée au dessert. Meilleure Vente n° 1

*Cet article n’a pas été inspiré par une source externe, mais relate les inconvénients que j’ai moi-même relevés durant ces six dernières années.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez