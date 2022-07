Heinz invente la cuillère en forme de frite pour offrir la juste dose de sauce !

On vous a peut-être dit que les meilleures inventions de tous les temps étaient le vaccin contre la rage de Pasteur, le téléphone de Graham Bell ou la pénicilline de Fleming, et bien on vous a probablement menti ! La plus grande invention du siècle, c’est la marque Heinz qui l’a inventée !!! Une affirmation à prendre au douzième degré évidemment puisque cette invention ne relève ni de la médecine, ni de la technologie, mais plutôt du gadget rigolo… Maintenant que les choses sont posées quant à notre ironie, nous vous proposons de découvrir la nouvelle cuillère en frites qui permet d’obtenir pile poil la dose de sauce… Invention du siècle ? Probablement pas, mais elle est drôle cette cuillère ! Découverte.

C’est quoi cette étrange cuillère ?

Un cornet de frites s’il vous plaît ? Ou plutôt un cornet de cuillères en frites ? Pour marquer la journée nationale des frites aux Etats-Unis qui se déroulait le 13 juillet dernier, la célèbre marque de ketchup et sauces Heinz a dévoilé le « Spoon ! Shaped ! Chips ! » ou cuillère en forme de frite. Avec cette invention, c’est la fin des frites sans sauce, mais probablement pas la fin des kilos superflus. Chaque frite a donc la forme d’une cuillère qui contient de la sauce ou du ketchup, ce qui veut dire que vous n’aurez plus une seule frite blanche, mais toutes vos frites pleines de sauce ! Heinz explique que cela pourrait éviter les tâches de sauce sur la chemise…

Des études scientifiques à la base de cette cuillère ?

Heinz a en effet révélé qu’à la suite d’étude sur des volontaires, les résultats ont montré que 95% des personnes interrogées ne pouvaient se passer de sauces avec leurs frites… Mais elle a aussi indiqué que 84% d’entre eux trouvaient qu’ils n’avaient pas assez de sauce sur chaque frite et qu’ils étaient frustrés de ne pas réussir à obtenir la bonne dose de sauce par frite ! Quelle histoire ! Jenina Carroll-Goldin, responsable marketing de Heinz, explique : “Les soirées d’été sont officiellement de retour au menu cette année. Prêts à rattraper le temps perdu, beaucoup d’entre nous vont créer des souvenirs avec leurs amis et leur famille, en partageant de bons moments et de la bonne nourriture. » Et donc, faire des orgies de sauces avec des frites en forme de cuillères ? Pas bêtes au marketing chez Heinz, pour faire vendre encore plus de sauces non ?

Heinz incite les plus farfelus à inventer des trucs bizarres !

Souvenez-vous, en 2018, un glacier irlandais, « Gelati Enniscrone & Ballina » dévoilait une glace aux arômes de tomates et d’épices et innovait avec une glace « saveur ketchup Heinz »… Toujours en 2018 mais en Ecosse, le glacier Hellmann’s sortait la glace au parfum de mayonnaise Heinz… En France, vous pourrez toujours vous rabattre sur la glace au Ricard* inventée par deux frères nîmois, mais à consommer avec modération bien sûr ! Nous n’avons goûté aucune des trois saveurs de glaces créatives et, il faut bien le reconnaître, étranges… Mais si vous les avez testées, n’hésitez pas à nous faire un retour d’expérience !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite, en France, aux mineurs de moins de 18 ans.