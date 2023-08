Oubliez les frites grasses et caloriques grâce à la friteuse sans huile Ultenic K20 (actuellement en promotion)

Parmi les plats préférés des petits, comme des grands, figurent les frites. Ces pommes de terre coupées en longues allumettes se plongent dans une huile bouillante et deviennent croustillantes à souhait. On peut alors les manger avec un peu de sel, de la moutarde, du ketchup, de la mayonnaise, etc. Quant à l’invention de la frite, elle suscite toujours des débats entre la France et la Belgique, et nous ne saurons probablement jamais qui est l’inventeur de ce mets qui s’accommode avec tous les plats ou presque. Les frites ont cependant un défaut, elles sont grasses, très grasses et manger une portion de frites, c’est aussi accepter de voir la balance faire grise mine. Pas de panique, depuis quelques années, il existe des friteuses à air, donc sans huile, qui permettent de manger des « frites diététiques » ! Découvrez le modèle Ultenic K20 vendu actuellement au prix de 121,59 €* au lieu de 179,99 € sur Amazon.

Présentation de la friteuse sans huile Ultenic K20

La friteuse sans huile Ultenic K20 à double tiroir offre une innovation remarquable pour une cuisson polyvalente et saine. Elle vous permettra de réaliser plusieurs plats, autres que les frites, avec six programmes différents proposés. Ainsi, vous pourrez faire des frites sans huiles évidemment, mais également rôtir des viandes, réchauffer les aliments ou déshydrater vos légumes. Idéale aussi pour faire des chips naturelles et sans huile ! Elle se dote par ailleurs de deux tiroirs de cuisson de 4 l chacun. Ce qui vous permet de faire cuire deux aliments différents simultanément, et ce, même si vous ne choisissez pas le même programme de cuisson.

Quels sont les autres points forts de la friteuse sans huile Ultenic K20 ?

L’Ultenic K20 propose par ailleurs plus de 100 recettes en ligne pour stimuler la créativité culinaire. Elle se dote d’une puissance de sortie de 2 850 W. Ce qui permet une cuisson plus rapide et plus saine, qui réduit d’approximativement 80 % les matières grasses, par rapport à une cuisson traditionnelle, à l’huile bouillante. Pour s’insérer parfaitement dans n’importe quelle cuisine, elle se dote d’un design ingénieux et de paniers et tiroirs amovibles revêtus d’antiadhésif. Vous ne rencontrerez aucune difficulté à la nettoyer, car tous les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle. En accord avec les normes de sécurité alimentaire, tous les composants de la friteuse K20 sont exempts de BPA et de PFOA.

Quelles sont les autres caractéristiques de la friteuse sans huile Ultenic K20 ?

Les dimensions de 36,7 cm de longueur, 36,5 cm de largeur et 31,2 cm de hauteur, ainsi que sa capacité de 7,6 l, en font un appareil spacieux pour répondre aux besoins de préparation de repas en quantités généreuses. Avec son écran tactile LED et son menu en français, l’utilisation de l’Ultenic K20 est facile et intuitive. Cette friteuse à air polyvalente est conçue pour une variété d’usage, notamment la déshydratation, le croustillant, le réchauffage, la cuisson au four, la friture et le rôtissage. Le tout-en-un parfait pour une cuisine moderne et saine, l’Ultenic K20 Friteuse Sans Huile à Double Tiroir offre praticité et performance pour une expérience culinaire exceptionnelle.

