L’inventeur de la combinaison anti-ours est décédé, mais ce n’est pas un grizzli qui a eu raison de lui !

Il y a parfois des inventions qui prouvent qu’elles sont efficaces, mais qui désintéressent les spécialistes. Un certain Troy Hurtebise, inventeur canadien un brin perché et passionné de grizzlis a inventé une « combinaison à l’épreuve des ours » qu’il a maintes fois testée, mais que les scientifiques ont plus dénigrée qu’approuvée ! Dans la tête de l’inventeur, cette combinaison se destinait aux biologistes et chercheurs qui, avec elle, pourraient s’approcher au plus près de ces énormes ours, capables de soulever jusqu’à 815 kg de poids mort, une bagatelle ! Retour sur l’histoire de cet étrange inventeur qui a risqué sa vie pour sa passion des ours et qui l’a perdue dans un accident, mais sans sa combinaison !

Quelle est cette drôle d’invention ?

Troy Hurtebise est un Canadien né en 1963 qui s’est toujours passionné pour les grizzlis. Un jour, il invente une espèce d’armure de protection de 68 kg, censée résister à toutes les forces, y compris aux attaques de grizzlis. Lorsqu’il a conçu cette combinaison, il pensait sérieusement à permettre aux scientifiques de pouvoir approcher ces énormes créatures de plus près et, ainsi, participer à la conservation des grizzlis. Il a d’ailleurs risqué sa vie à plusieurs reprises et cette combinaison lui a été inspirée, après avoir été lui-même victime d’une attaque de grizzli à laquelle il a survécu.

De nombreux tests pour prouver son efficacité

L’inventeur a passé une grande partie de sa vie à prouver à tous que son invention était réellement efficace. Dans une émission de télévision, l’homme expliquait avoir conçu sa combinaison à partir de titane, de plastique, de caoutchouc et de cotte de mailles. Une véritable armure telle que portaient les chevaliers du Moyen Âge ! L’inventeur a acquis une certaine célébrité en écumant les plateaux télévisés pour tester son invention. Il a, par exemple, été frappé à la tête avec un énorme poteau ou encore avec une bûche de 150 kg en pleine poitrine.

Ou encore lorsqu’il se fait tirer une balle de calibre 12 ou quand il est percuté par un pick-up lancé à 50 km/h ! À chaque fois, il résiste et survit à ces chocs qui auraient dû le tuer. En revanche, lorsqu’en 2018, il est victime d’une collision avec un camion-citerne et que celui-ci s’enflamme, l’inventeur décède dans l’accident à 55 ans. Ce jour-là, il était dans la vraie vie au volant de sa voiture et ne portait pas sa combinaison anti-grizzli. On ne saura jamais si celle-ci lui aurait encore une fois sauvé la vie.

Pourquoi cette combinaison n’a pas intéressé les scientifiques ?

Dan Thompson, spécialiste des grands carnivores au Wyoming Game and Fish Department, au Cowboy State Daily, reconnaît que l’inventeur avait de bonnes intentions en créant sa combinaison, comme Frank van Manen, chercheur sur les grizzlis. Le problème étant qu’elle n’était pas commode du tout, et beaucoup trop lourde à porter pour s’approcher près des ours. Les chercheurs ont besoin de solutions pratiques et rapides, comme le spray anti-ours qui les repoussent. L’inventeur avait quand même remporté un prix satirique, le IG Nobel Prize pour sa drôle d’invention. On lui souhaite de reposer aux pays des ours évidemment.