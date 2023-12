Top « inventions de Noël » utiles, insolites, totalement futiles ou solidaires

Noël approche et, cette année, vous avez l’intention de vous démarquer de vos amis avec des accessoires qui feront de vous la star du réveillon (ou pas) ! Certaines inventions sont plus inutiles qu’autre chose, mais elles ont le mérite d’exister et parfois de faire rire. Dans cet article, vous découvrirez quelques inventions futiles et quelques inventions utiles pour un Noël réussi. Retour également sur deux initiatives solidaires : les 30 ans de sac à sapin de Handicap International, et le système des boites solidaires qui se développe un peu partout à travers la France. C’est parti pour le best of Noël 2023…

Les boules de Noël utiles !

Souvenez-vous, il y a peu, nous vous parlions des boules de Noël inventées par la marque de bière Miller Lites, à remplir de bière donc. Ces boules qui connaissent un succès fou sont assez difficiles à trouver en France. Cependant, vous pouvez acheter des « boules vides » et transparentes comme celles vendues 12,99 € chez CadeauxFolies, par exemple. Libre à vous ensuite, de les remplir d’alcool ou de sirop à l’eau de couleurs différentes… De quoi personnaliser votre décoration à condition que celles-ci restent bien étanches ! Des boules de même type sont disponibles sur Amazon, mais non livrables pour Noël.

Le cache-nez en laine, de formes diverses et variées

Le ridicule ne tue pas, et le nez est cet appendice étrange qui se pose au milieu de la figure ! Vous vous souvenez du nez de Cyrano de Bergerac : Moi, monsieur, si j’avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! / Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! Si le héros d’Edmond Rostand avait vécu à notre époque, il aurait pu revêtir son immense nez d’un cache-nez en forme de rennes, d’élan, ou même de panthère rose. Le cache-nez en laine est, à l’origine, une invention de NoseWarmer, qui propose même des coffrets-cadeaux avec ces drôles de nez ! Chez nous, de nombreux créateurs se sont lancés dans l’aventure du cache-nez sur Etsy. Un peu ridicule, nous vous l’accordons, mais qui doit tenir bien chaud… au nez bien sûr !

La guirlande de barbe, le retour !

Chaque année, elle revient et de nombreux barbus ont dû recevoir cet étrange cadeau pour Noël. La guirlande barbe se compose de quatre clochettes et de 12 mini-boules colorées et fonctionne sur piles. Le descriptif précise la chose suivante : « vous pouvez les utiliser à Noël, barbe ou dans votre vie quotidienne pour décorer votre moustache ». Pour Noël passons, mais pour la vie quotidienne, sauf si vous bossez pour le Père Noël en personne, on ne voit pas très bien le responsable des ressources humaines recevoir les employés avec ces bouboules dans sa barbe… Mais, ce n’est qu’une question d’appréciation personnelle, bien entendu ! Si la guirlande de barbe vous tente pour briller de mille feux, vous la trouverez au prix de 8,99 € sur Amazon !

Le bonnet Viking kézako ?

Attention les yeux, ça pique ! Sur Amazon, nous vous avons déniché LE bonnet idéal pour descendre les pistes de ski cet hiver. Il s’agit du bonnet à barbe Viking Metyou conçu avec un matériau de haute qualité et un artisanat exquis réalisé à la main, ce bonnet à barbe Viking offre légèreté et confort lorsqu’il est porté. La barbe amovible, attachée par des boutons au chapeau, peut être retirée facilement, assurant une texture douce qui n’irritera pas la peau du visage. Disponible en taille unique, ce bonnet à barbe Viking possède, à coup sûr, un style unique, avec lequel vous ne passerez pas inaperçu ! Vous pouvez le retrouver au prix de 16,99 € sur Amazon (non livrable pour Noël).

Votre voiture aussi a le droit à sa décoration !

Vous n’y avez peut-être pas songé, et nous vous comprenons ! Cependant, nous avons vu, de nos yeux vu, une Renault Clio 3 affublée de drôles de cornes de rennes qui dépassaient des vitres arrière. Dans la catégorie inventions inutiles, le kit corne + nez rouge pour voiture remporterait probablement la palme d’or ! Dotée de 2 cornes mesurant 45,2 cm chacune et d’un nez rouge de 13,2 cm, cette décoration s’avère être le choix le plus amusant pour personnaliser votre voiture. Son installation est simple et rapide, se faisant sans nécessité d’outils, que ce soit sur les fenêtres ou sur la grille avant. Le nez rouge se fixe facilement grâce à sa bande Velcro. Vous pouvez aussi ajouter des grelots pour une touche musicale. Nous vous l’accordons, cela ne sert absolument à rien, mais c’est rigolo et on est sûrs que certains n’hésiteront pas à les utiliser… En revanche, pour faire une farce à un ami qui se réveillera grogui d’un réveillon bien arrosé, pourquoi pas ? 😊. La décoration corne de rennes pour voiture vous branche ? Retrouvez le kit vendu 22,99 € sur Amazon.

Le sac à sapin Handicap International, enfin une invention utile.

Le Sac à Sapin, fabriqué en France et lancé en 1993 par Handicap International, célèbre ses 30 ans et son retour pour les fêtes de fin d’année. Devenu un incontournable des festivités, ce sac allie praticité et générosité en se plaçant élégamment au pied des sapins. Avec plus de 13 millions d’exemplaires vendus au cours des trois dernières décennies, le Sac à Sapin revient en 2023. Pilier essentiel depuis 30 ans, le Sac à Sapin joue un rôle crucial dans le soutien aux actions de Handicap International sur le terrain, intervenant dans les zones touchées par les conflits, les catastrophes naturelles, la pauvreté et l’exclusion. Chaque année, la vente de ce produit emblématique permet de déminer 80 000 m² de terres, d’offrir 1 575 fauteuils roulants et 3 150 prothèses aux enfants, facilitant ainsi leur accès à l’éducation. Vous pouvez le retrouver sur le site Handicap International, chez Castorama ou chez Truffaut.

Les boîtes solidaires

Cette initiative est née il y a quelques années, et connaît un succès de plus en plus grand. Il n’existe pas de réseau national, mais des milliers de collectes à travers toute la France, comme à Lyon, en Seine-et-Marne, ou à Pau. Pour savoir si une collecte existe sur votre secteur, taper juste « boites solidaires + le nom de votre département » sur Google, ou dans la barre de recherches Facebook. Le principe est simple :

Prendre un carton vide

Ajouter dans ce carton un produit d’hygiène (dentifrice, savon, protection féminine, etc.)

Ajouter un produit gourmand (chocolat, gâteau sec, etc)

Ajouter un produit de loisirs (livre, jeux, etc.)

Ajouter un objet chaud (bonnet, chaussettes, écharpes, pull, etc.)

Emballer votre boîte et inscrire « homme », « femme » ou « enfant + âge ».

Déposer la boîte en point de collecte.

Les boîtes collectées seront redistribuées aux personnes dans le besoin dans votre région… Une belle action qui ne coûte pas grand-chose, mais qui réchauffera ceux qui recevront vos boîtes solidaires. Que pensez-vous de ces inventions ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .