Il crée son entreprise avec des inventions qui ne servent absolument à rien

Si vous aimez les inventions, vous connaissez probablement Benedetto… Cet homme est un inventeur génial qui fait des millions de vues sur YouTube ! Et s’il est si regardé, c’est tout simplement parce qu’il invente des trucs qui ne servent à rien, qui n’existent pas et qui n’existeront jamais ! Mais cela ne semble pas être un problème pour Benedetto ! Il a fait de ses fausses inventions un véritable business sur Youtube avec sa chaîne Unnecessary Inventions (Inventions Inutiles) qui compte 1.14 millions d’abonnés… Comme quoi, il n’est pas besoin d’être un inventeur qui invente des choses indispensables et que cela peut même mener à la fortune et à la gloire… Présentation de ce génial hurluberlu et de quelques-unes de ces inventions inutiles !

Quelques délirantes inventions !

Benedetto a inventé un clavier qui tape les mots de passe. A l’évidence, ce n’est pas une super idée, qu’un clavier puisse taper vos mots de passe… Si votre clavier est volé, le voleur n’aura même pas besoin de chercher vos mots de passe, il les tapera tout seul !!! Mais il est aussi l’inventeur d’un truc qui ne sert vraiment à rien : un dispositif qui empêche vos Tic-Tac de cliqueter dans la boîte… Alors c’est vrai qu’une boîte de petits bonbons, qui joue de la musique dans votre poche à chacun de vos pas, cela peut vite devenir énervant… Mais à part les manger, on ne voit pas comment les empêcher de s’entrechoquer… Et bien Benedetto l’a inventé ! Une dernière qui vaut de l’or ? Des boucles d’oreille qui distribuent des mouchoirs de la taille d’une larme… Juste de quoi éponger la larme que vous lâcher devant le film Les Petits Mouchoirs par exemple. Ou encore, l’antivol pour chargeur de Smartphone que nous vous avons présenté dans cet article.

Inutiles pourtant ingénieuses…

Si l’on part du principe qu’elles sont inutiles et que l’inventeur le sait pertinemment, il faut quand même lui reconnaître une imagination débordante… Et justement, le fait qu’ils soient inutiles, c’est ce qui pousse Benedetto à continuer ses fausses inventions. Toujours est-il que l’inventeur fou maîtrise à la perfection l’impression 3D… Pour réaliser ces inventions inutiles, il possède un studio à faire pâlir de jalousie, les inventeurs qui fabriquent des choses utiles…

Des dizaines d’imprimantes 3D, machines à broder, découpeur laser, installation de tuftage de tapis. Le tuftage est “une technique qui vise à confectionner un tapis ou une moquette en insérant parallèlement et en continu différents types de fils dans un canevas ou un support textile préfabriqué, dit dossier primaire”. Avec ses machines surdimensionnées, l’inventeur fou peut faire tout ce qui lui passe par la tête… Et il en sort des choses de son cerveau apparemment.

“j’aimerais vraiment amener les Inventions Inutiles dans le monde réel pour que les gens puissent en faire l’expérience. Il est vraiment difficile de savoir quand la pandémie mondiale va enfin se calmer pour permettre à ce projet de voir le jour, mais j’aimerais créer une expérience en personne où les gens pourraient voir une vue complète du monde inutile. Je pense que beaucoup de gens n’ont jamais vu le fonctionnement d’une imprimante 3-D – donc une section sur la technologie derrière les inventions, une zone pour voir certaines de mes inventions en exposition, et même une zone pour avoir un aperçu de l’aspect création de contenu des choses aussi. En plus de cela, j’espère avoir la chance de travailler sur des campagnes de marque plus importantes, comme le projet Captain Morgan Super Bowl. Je croise les doigts !” Matty Benedetto sur le site Tubefilter.com

Des millions d’abonnés, une réelle satisfaction pour l’inventeur

Benedetto voulait dépasser le million d’abonnés en 2021, pari gagné à deux jours près… Pour lui, avoir ce million d’abonnés est une véritable satisfaction. Il faut dire que cet inventeur finalement génial, ne ménage pas ses efforts… Il parvient à proposer une invention inutile par semaine… Et d’ailleurs si autant de personne le suivent n’est-ce pas une manière de se divertir et de rire un peu ! Aujourd’hui, il gagne sa vie avec ses inventions inutiles, cela lui a même valu de passer dans une publicité lors du SuperBowl, le plus grand événement sportif des Etats-Unis… Cela vaut le coup d’inventer des trucs qui ne servent à rien !!! En tout cas, cela doit rapporter beaucoup d’argent !