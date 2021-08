Ces 9 inventions aujourd’hui essentielles portent le nom de leurs inventeurs

Aujourd’hui vous avez décidé de vous installer dans votre [jacuzzi], de déguster des endives à la [béchamel] ou tout simplement de vider votre [poubelle] ? Nous ne sommes pas tombés sur la tête, c’est juste que ces mots courants de la langue française portent le nom de leur inventeur…

Messieurs Jacuzzi, Poubelle ou Béchamel ont donc bien existé et laissé leurs noms dans l’Histoire… Des inventions révolutionnaires qui pour l’éternité resteront liés à leurs inventeurs. On les appelle des anthroponymes… Et il en existe quelques autres à découvrir !

La sauce Béchamel de Louis De Béchameil !

Même si le nom d’inventeur est sensiblement différent de celui de la sauce, il y ressemble fortement. Louis de Béchameil, marquis de Nointel était l’un des maîtres d’hôtel de Louis XIV ! La sauce originelle était faite d’échalotes, de jus de viande et de restes de soupe. Il eût alors l’idée d’y ajouter de la farine… La sauce béchamel était née !

Le mot Boycott de Charles Cunningham Boycott

Charles Cunningham Boycott était l’intendant d’un grand propriétaire terrien irlandais, au XIXème siècle. Il devait donc s’occuper de récupérer les impôts des fermiers. Mais ce dernier n’était pas très avenant avec ceux qui travaillaient la terre. Les fermiers ont donc cessé le travail et boycotté les versements d’impôts…

Le Braille de Louis Braille

Inutile de présenter le braille, tout le monde sait que cette écriture se destine aux aveugles et malvoyants. Louis Braille, jouant dans l’atelier de son père, perd un œil. Et très vite, la vision de son autre œil décline. A 3 ans, il perd totalement la vue et son père invente une planche à clous avec laquelle il peut apprendre l’alphabet. Puis, à son entrée à l’école, il apprend à lire sur des caractères en relief qu’il juge inadaptés. Louis Braille perfectionne alors la planche à clou de son père en les remplaçants par des points en relief. Il devient professeur à l’Institution des Jeunes Aveugles et inventeur de ce système de lecture révolutionnaire !

La clémentine du frère Clément

Oran, Algérie, 1892. Le frère Clément, chef de cultures dans un orphelinat tente de croiser un bigaradier et un mandarinier avec l’aide d’un botaniste… Et ainsi naît la Clémentine ! Même si, en fait, le croisement était celui d’un mandarinier et d’un oranger douce-amère. Une autre version explique qu’une abeille aurait par hasard fait le croisement de deux espèces végétales en butinant. Peu importe la clémentine sera nommée ainsi, en l’honneur du Frère Clément qui a veillé sur ce fruit comme sur un trésor !

Le carpaccio de Vittore Carpaccio

Vittore Carpaccio, peintre Italien du XVème siècle exposait à Venise. L’une des visiteuses, la comtesse Amalia Nani Mocenigo, qui suivait un régime alimentaire stricte, ne pouvait pas manger d’épaisses tranches de viande. Le gérant du Harry’Bar eût l’idée de découper de fines tranches de bœuf crues. Et il nomma son plat Carpaccio en hommage au peintre qui utilisait beaucoup le rouge comparable aux viandes crues.

Le revolver Colt de Samuel Colt

Samuel Colt se passionne pour la poudre à canon. Au XIXème siècle, il travaille dans l’usine familiale de textile et passe sont temps libre… à inventer des armes à feu ! Après quelques essais avec les moyens du bord : pile électrique provoquant une explosion ou poivrière en guise de barillet, il dépose son premier brevet à 18 ans. Et son client n’est autre que l’armée américaine, et les Marin’s du Texas ! Le Colt deviendra l’une des armes les plus vendues dans le monde.

La poubelle d’Eugène Poubelle

Eugène Poubelle est probablement le plus connu des inventeurs d’anthroponymes ! Tout le monde ou presque sait que la poubelle a été inventée par Monsieur Poubelle ! Eugène Poubelle, alors en charge de l’administration de la Ville de Paris en 1883 obligent tous les propriétaires à jeter leurs ordures dans des boîtes fermées par un couvercle. A l’époque déjà, il existait plusieurs boîtes pour trier le verre, des emballages, et des déchets ménagers. La boîte est devenue Poubelle en l’honneur de son inventeur !

Le Jacuzzi de la Famille Jacuzzi

Les Jacuzzi sont une fratrie de 7 frères et sœurs qui migrent de l’Italie aux Etats-Unis en quête du fameux « American Dream » ! Arrivés aux Etats-Unis au début du XXème siècle, ils inventent toutes sortes de choses :

Une pompe d’irrigation pour les agriculteurs

Un ventilateur à air chaud

Une hélice inédite

Mais, quand l’un des enfants de la famille tombe malade et souffre d’une douloureuse arthrite, ils tentent une invention pour le soulager. A l’hôpital, les soins par hydrothérapie le soulagent beaucoup. Son père fabrique alors une pompe à jets qu’il peut mettre dans la baignoire… Le Jacuzzi que nous connaissons aujourd’hui naît donc d’un besoin thérapeutique et restera à jamais dans l’Histoire !

La montgolfière des Frères Montgolfier

Les Frères Montgolfier, Joseph et Etienne, vivent à la fin du XVIIIème siècle. Ils ont alors l’idée de créer un ballon à air chaud quand ils constatent que la fumée de la cheminée s’élève vers le conduit. Ils fabriquent alors un prototype fait de papier et de toile qui parvient à s’élever d’un kilomètre et à parcourir environ deux kilomètres. Puis, ils y accrochent un panier en osier avec des animaux à l’intérieur et les font monter au ciel !

Après un vol d’environ 600 mètres, l’engin atterri à Versailles sans qu’aucun animal n’ait été blessé ou tué. Il faudra attendre 1973 pour que le premier vol d’humains en Montgolfière se déroule enfin… La Montgolfière est aujourd’hui encore, le rêve de nombreuses personnes, pour un voyage à sensations fortes !