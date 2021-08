Unnecessary Inventions : il invente un antivol de chargeur pour smartphone !

Il y a des inventeurs qui révolutionnent le monde, et d’autres qui se contentent d’inventer des choses… inutiles ! C’est le cas de Matt Benedetto, un youtubeur américain qui crée des produits pas forcément nécessaires, mais qui amusent beaucoup la galerie !

Pourtant, sa dernière invention part d’un constat que tout le monde fait au moins une fois par semaine : la disparition du chargeur de téléphone… Qui n’a jamais eu la désagréable surprise de voir que le chargeur n’était plus à sa place ? Disparition mystérieuse ? Adolescent en quête d’un peu de “jus” pour son téléphone ? Nous opterons pour la deuxième solution. Pour remédier à ce problème récurrent, Benedetto invente l’anti-vol de chargeur de téléphone ! Présentation.

Le cache chargeur en détail

Benedetto fabrique en impression 3D un cache-prise en plastique, qui vient se visser à la place de l’original: le secret étant que la prise électrique ne peut pas être enlevée du mur, sauf avec un tournevis. La câble du chargeur passe à l’intérieur du cache, et la prise, elle, reste dans le mur. Il est évident que dans ce cas, le chargeur ne peut pas être débranché.

Ce n’est cependant bien sûr pas conseillé, même si, avouons-le, nos chargeurs restent la plupart du temps branchés sans rien au bout du fil. Tout le monde sait qu’il faut retirer la prise une fois la charge effectuée, et pourtant…

Le cache-chargeur plaît apparemment

Plus de 59 000 vues en seulement 15 heures sur la plateforme Subreddit Funny et voilà de nombreux internautes qui désirent acquérir ce chargeur ! Même si certains soulignent un grave défaut de conception: la prise électrique enfermée dans un cache en plastique pourrait provoquer une surchauffe et par conséquent, un incendie.

Pour le fun et rien que pour le fun !

Benedetto est conscient de l’amateurisme de son cache-prise, et comme pour toutes ses inventions : elles ne sont pas en vente ! D’ailleurs, aucun plan pour l’imprimer n’est disponible non plus, c’est juste « pour le fun » ! (Ou pour le buzz, c’est comme vous voulez) La création de produits inutiles est sa marque de fabrique et il ne compte pas les commercialiser… Mais il soulève un problème bien réel pour le coup, et un antivol de chargeur serait parfois le bienvenu !

270 produits inutiles dans son escarcelle !

Benedetto, sous ses airs d’éternel adolescent a inventé des tas de produits inutiles : des lunettes éponges, pour les films émouvants… Un scroller automatique qui épargne le bout de votre index en cas de scroll intempestif… Un cache toilette qui vous permet de faire vos besoins mais qui attrapera votre smartphone si celui-ci venait à y tomber… Une chaîne de doigt qui vous empêchera de tendre votre majeur bien haut en cas de queue de poisson sur la route… Un panel de produits presque vitaux ou vous a dit !

Mais au fait, pourquoi ne doit-on pas laisser un chargeur branché ?

Selon l’ADEME, un chargeur branché « à vide » à une prise de courant, sans smartphone ou autre appareil, consomme tout de même de l’électricité… Un seul chargeur branché 3 heures par jour « à vide » consommerait environ 285 Wh par an… Faites le tour de votre maison et comptez combien de chargeurs restent branchés 24h/24 sans rien au bout… Vous pourriez être surpris ! Cela va des chargeurs de téléphone, à la tablette, en passant par celui de la brosse à dents électriques ou du rasoir !

Outre la consommation électrique, les chargeurs branchés sans rien pourraient provoquer une surchauffe, et donc un incendie… Notre solution : les prises commandées: deux télécommandes, qui commande chacune 5 prises de la maison… Et, le matin, quand tous les smartphones son retirés une fois chargés, une petite pression sur chaque prise et c’est réglé ! Ce qui permet également de couper tous les appareils qui restent en veille… A noter qu’il est également possible de programmer chaque prise pour qu’elle se coupe à une heure précise et se « rallume » plus tard. Pratique et économique !