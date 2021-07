ET-one : la première pédale de vélo qui se transforme en antivol

Malgré les innovations intéressantes proposées par les fabricants de vélos, les propriétaires de vélo doivent toujours faire face à un problème commun : les voleurs. Pour ce faire, chacun a sa tactique pour ne pas se faire voler son vélo.

Si certains font confiance aux parkings pour vélo même situés à une distance considérable de leurs lieux d’activité, d’autres misent plutôt sur les systèmes anti-vol. Cependant, force est de constater que la plupart de ces serrures sont lourdes, abîment la peinture et, surtout, s’oublient facilement. Mais un nouveau système anti-vol pourrait écarter ces inconvénients.

ET-One : un projet Kickstarter qui vaut le coup d’œil

ET-One est le nom d’un système anti-vol incorporé à la pédale de vélo, qui a été lancé par l’entrepreneur Heiner Reber. Autrement, il s’agit de la première pédale qui fonctionne comme un verrou et qui a été inventé, conçu et fabriqué en Allemagne. Prenons deux pédales à plateforme en aluminium et une manille en acier recouverte de caoutchouc montée sur le cadre. Le mécanisme de verrouillage à clé sera incorporé à l’une des pédales.

Concrètement, lorsque le vélo est en mouvement, la manille de verrouillage reste dans son support de montage. Toutefois, lorsque le vélo sera garé, la manille sera elle aussi retirée du cadre et insérée à travers la roue arrière, puis à travers un trou dans le corps de la pédale et de son verrou. Une petite barre incurvée située sur le côté de la manille pénètrera également dans un trou à l’extrémité de l’axe de la pédale et maintiendra le tout en place. Ce montage a pour conséquence de rendre le vélo inutilisable jusqu’à ce que le mécanisme soit déverrouillé et retiré.

Un système d’anti-vol qui embarque une fonction d’immobilisation

Toutefois, les plus prudents pourraient avancer que les voleurs pourraient toujours soulever le vélo et le jeter à l’arrière d’un camion puis s’enfuir. Justement, Heiner Reber a également prévu ce cas de figure et a décidé de concevoir une manille incurvée qui forme un crochet sur l’extrémité sans pédale. L’idée serait de placé le crochet autour d’un objet immobile adjacent, comme un panneau indicateur par exemple. Ainsi, votre vélo ne pourra pas être déplacé.

La page Kickstarter de l’ET-One avance d’ailleurs que ce système d’immobilisation ne sert pas uniquement contre les voleurs, mais aussi lorsque vous devez réparer votre vélo et ainsi l’immobiliser pour assurer votre sécurité.

L’ET-One sera vendu à partir de 149 euros

L’ET-One proposé par Heiner Reber se décline en 3 versions. Une version basique livré avec une gâche droite pour verrouiller votre vélo. Une version avancée, qui comporte une gâche incurvée pour fixer votre vélo à un support ou un lampadaire et la version complète, qui englobe une gâche droite et gâche courbée pour verrouiller ou fixer votre vélo. Toutes ces versions se déclinent en deux coloris : noir ou rouge.

Pour information, la campagne Kickstarter a commencé en juin et a pour but de récolter 326 023 dollars. Pour le moment, le projet a obtenu 2 084 dollars de 11 contributeurs. La campagne prendra également fin le mercredi 18 août 2021. Si la campagne obtient les fonds nécessaires alors les créateurs commenceront la production en octobre 2021 pour une livraison prévue en décembre 2021. Quant au prix, ce système anti-vol intégré à la pédale serait vendu à partir de 149 euros.