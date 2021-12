Les fêtes de fin d’années, on le sait, sont propices à s’offrir des cadeaux. On a les classiques comme l’écharpe en cachemire pour mamy, les chaussons pour papy, les outils pour papa et le parfum pour maman. Clichés ? Peut-être pas tant que cela ! Mais certains recherchent aussi des cadeaux plutôt originaux ou insolites, qui amuseront la galerie le temps d’une soirée.

Pour les amateurs de bière*, il est cette année, un cadeau insolite que vous pourrez trouver SUR le sapin ! Miller Lite, la marque de bière canadienne, dévoile des boules de Noël, un peu spéciales. Et réservées aux personnes majeures ! On vous explique tout.

Un cadeau original et consommable

Les boules de Noël Miller Lite ne sont pas un cadeau à proprement parlé, mais plutôt un élément de décoration utile. Oubliées les boules de Noël avec de petits anges, dorées ou argentées, que l’on galère autant à mettre qu’à retirer d’ailleurs ! Cette année, le sapin de Noël pourrait se parer de décorations originales, et consommables.

La marque de bière Mitter Lite a eu l’idée géniale (ou pas) de remplir des boules de Noël avec l’équivalent d’une cannette de bière. Elles disposent d’un crochet pour les suspendre aux branches mais également d’une petite languette pour pouvoir les décapsuler ! Côté déco, la marque Mitter Lite a remplacé le slogan « Une Bonne Bière Pilsner » par « Une belle décoration Pilsner ». Le houblon a également été remplacé par une branche de houx !

Combien ça coûte et où les acheter ?

Si votre sapin n’orne pas encore votre salon, ou que vous voulez ajouter les boules de Noël bière sur votre sapin, ce ne sera pas pour cette année malheureusement. Les coffrets étaient vendus au prix de 18€ exclusivement sur le site internet Beernaments.com. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, le succès a été plus important que prévu. Les boules de Noël remplies de bière sont en rupture de stock et rien ne dit qu’elles seront à nouveau disponibles avant Noël !

Quelques autres idées cadeau sur le thème de la bière…

Bien sûr, il existe désormais le traditionnel calendrier de l’avent qui offre chaque jour de l’avent, une bière différente… L’avent c’est du 1er au 24 décembre, mais rien ne vous empêche d’offrir un « calendrier de l’après » ? Cette année, vous pourrez aussi offrir un kit de brassage pour pouvoir fabriquer votre propre bière chez vous !

Sinon, vous pouvez aussi vous rabattre sur des T-shirts, chaussettes, ou choppe estampillés Beer ! Enfin, pour les amateurs de bière, nous avions testé la machine à bière PerfectDraft, qui n’a jamais donné de signe de fatigue depuis deux ans… Et elle est utilisé 365 jours par an ! Vous pouvez toujours essayer de remplir vos boules de Noël de bières ou d’autres liquides et dire à vos invités que l’apéro se fera sur le sapin… Mais nous ne sommes pas sûrs que cela ne se termine pas en… sapin mouillé ! A vous de juger !

Leffe Blonde PerfectDraft Tireuse à Bière et 1 fût 6L Bière d'abbaye belge + 2 verres de 25 cl - 5 euros de consigne inclus La machine PerfectDraft sert une bière parfaitement froide, à la pression, pour la détente entre amis ou pour se détendre après une journée stressante. Meilleure Vente n° 1

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.