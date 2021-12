Les pulls moches arrivent chez LIDL en France le 16 décembre, et c’est déjà l’effervescence !

Noël rime avec famille, cadeaux, sapin, Père Noël ou chocolat chaud. Mais, Noël rime aussi de plus en plus avec les films de Noël qui débutent d’ailleurs de plus en plus tôt, et pulls de Noël !

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Pull de Noël a également sa journée internationale qui aura lieu cette année le 17 décembre ! Une journée internationale qui ne sert strictement à rien, mais qui peut permettre de bons fous-rires et de jolis souvenirs…

C’est peut-être la raison pour laquelle les magasins LIDL français ont choisi le 16 décembre pour lancer leur collection de pulls de Noël ! Et comme à chaque fois que le hard discounter allemand lance une collection de vêtements, c’est un véritable carton qui s’annonce… Déjà en vente en Belgique, les pulls de Noël Lidl se revendent à prix d’or sur les réseaux sociaux !

Lidl, un habitué des cartons commerciaux

La politique marketing de Lidl est un peu particulière… La chaîne allemande publie chaque semaine, les produits qui seront proposés en magasin la semaine suivante, sur des jours bien précis. On se souvient des baskets, claquettes, t-shirts ou de Mr Cuisine Connect, qui avaient provoqué des émeutes dans certains magasins… Des prix bas, mais un stock limité, telle est la politique de Lidl !

Et les pulls de Noël n’échapperont pas à cette politique, ils seront en vente dans les magasins de France à partir du 16 décembre 2021…. Et ils risquent d’attirer de nombreux fans car ils seront vendus à seulement 9.99€ pièce !

La revente est déjà en marche !

Lors du lancement des baskets LIDL, elles se vendaient en magasin au prix de 12.99€. Pourtant quelques jours après leur sortie, elles n’étaient plus disponibles et se revendaient sur les sites de petites annonces à des prix de folie. On a pu constater des baskets à 1000€ tout de même ! Et à chaque lancement de produit LIDL, les revendeurs se déchaînent ! Cela risque d’être encore le cas pour les pulls de Noël !

A quelques jours du lancement des pulls de Noël LIDL en France, on peut déjà les retrouver trois ou quatre fois plus cher sur les sites de petites annonces… Et cela ne fait que quelques jours qu’ils sont en vente en Belgique !

Les modèles en question

Le jeudi 16 décembre prochain, ils arrivent donc dans les magasins français et devraient se décliner en deux modèles. Attention, pas de sapins de Noël, de rennes ou de pompons, mais deux modèles aux couleurs de LIDL… Rappelons que les pulls de Noël sont aussi appelés les « pulls moches »… Et disons que là, LIDL a poussé la mocheté très loin, mais les goûts et les couleurs ne s’expliquent pas !

Si vous voulez afficher votre passion pour LIDL c’est en tout cas ces pulls moches qu’il vous faut ! L’un se pare des couleurs de LIDL, jaune, bleu, blanc, rouge, bien flashys…. Le second reprend toutes les marques de la chaîne affichées fièrement sur la totalité du pull moche (Silvercrest, DeLuxe, Envia) … Ils seront disponibles de la taille XS à la taille XL au prix de 9.99€ !

Si le 17 décembre, votre boîte organise un concours des pulls moches, vous n’avez plus qu’à tenter de vous procurer ceux de LIDL, vous pourriez bien remporter le premier prix haut la main !

