Depuis un peu plus d’un an, une ritournelle revient dans les médias: est-ce que la PS5 sera disponible pour Noël 2021 ? Rappelez-vous que ce n’était pas le cas pour les fêtes de 2020 alors qu’elle était sortie près d’un mois et demi avant décembre…

Et malgré de nombreuses annonces, la PS5 joue à cache-cache avec ceux qui la voudraient sous le sapin… Sortie le 19 novembre 2020, c’est un peu l’Arlésienne des consoles de jeu Lorsque l’on se rend sur le site, le sempiternel message « actuellement indisponible » s’affiche clairement. Il ne vous reste que quelques jours pour tenter de décrocher cette chère PS5 et encore une fois, nous allons essayer de vous y aider.

Même le Black Friday n’a rien pu faire

Sony avait annoncé que des charters entiers arriveraient au Royaume-Uni. Info ou intox ? C’était probablement une info, mais cela n’a, à priori, pas permis à tout le monde de se la procurer. Lors du Black Friday ou du Cyber Monday, certains sites ont remis en stocks quelques consoles. Mais cela n’a pas suffit à combler tous ceux qui n’en peuvent plus d’attendre… Les sites de vente en ligne auraient-ils conserver leurs maigres stocks en prévision des achats de Noël ? Ce n’est pas impossible, mais encore faut-il savoir où la trouver cette semaine ?

Où trouver la PS5 pour Noël ?

Bien sûr, rien n’est garanti mais normalement la plupart des grands sites de vente en ligne auront quelques exemplaires pour Noël. Il vous suffit de suivre les liens ci-dessous pour tenter de décrocher votre console.

Ce n’est pas gagné d’avance car les ruptures de stock de PS5 sont causées par les ruptures de composants électroniques. Une pénurie mondiale qui touche tous les secteurs qui emploient de l’électronique, et ils sont nombreux… Les livraisons de voitures neuves par exemple connaissent aussi des délais sans précédent ! Si tout va bien, les stocks de PS5 devraient se remplir dans la seconde partie de l’année 2022… C’est encore long pour ceux qui attendent depuis sa sortie non ? En ce moment, si vous obtenez une PS5 en moins de cinq minutes, pensez à jouer au Loto, Millionnaire ou Cash, c’est que vous avez de la veine !

Pensez à vous inscrire aux alertes disponibilités des différents sites, mais attention, la plupart vous demanderont de posséder un abonnement premium (Amazon Prime) ou une carte privilège (Fnac). Ces sites réservent leurs stocks à leurs plus fidèles clients et nous ne pouvons pas vraiment leur en vouloir tant c’est compliqué d’acheter une PS5 cette année.

Attention aux arnaques !

Devant l’interminable attente, certains pourraient se tourner vers des achats de PS5 d’occasion… Et personne ne pourra les en empêcher ! Mais attention, de nombreuses annonces pour des PS5 sont de véritables arnaques.

Fuyez les annonces sur les groupes de ville si les commentaires sont désactivés… Et cela est aussi valable avec des voitures à très bas prix !

Avant d’acheter une console d’occasion, débrouillez-vous pour la voir physiquement, ou vous risqueriez de recevoir autre chose à la place…

Evidemment, il existe des vendeurs honnêtes qui revendront une PS5 qu’ils n’utilisent pas ou qui leur a été offerte par hasard. Mais ce n’est pas l’immense majorité évidemment ! Attention donc aux fausses annonces et aux prix très élevés. Mieux vaut peut-être patienter que de vous retrouver ruinés !