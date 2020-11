Connaissez-vous l’origine du fameux Vendredi 13 ? Chance ou malheur c’est à vous de voir !

Vendredi 13 ! Pour certains cela est de bon augure, pour d’autres, cela ne présage rien de bon… Quand les uns se disent que toutes les bonnes choses arrivent un vendredi 13, d’autres se terrent chez eux, par peur du malheur ! Le dernier Vendredi 13 de 2020 était au mois de mars et celui de Novembre sera le dernier de l’année…

Ce jour particulier a inspiré des films d’horreur et de nombreux scenarii se déroulent un Vendredi 13… Si vous pensez que le Vendredi 13 vous porte chance, c’est donc aujourd’hui qu’il faut jouer au LOTO… Sur internet, n’oubliez pas que nous sommes confinés et nous ne sommes pas sûrs que « jouer au loto » fasse partie des sorties essentielles !

Les différentes origines du Vendredi 13 :

La plus connue des raisons reste celle liée au christianisme. Le dernier repas de Jésus tombait un vendredi et treize invités étaient à table. Le treizième invité étant Judas, ce jour tend plutôt à porter malheur chez les chrétiens… Et lorsque le chiffre 13 apparaît à table, il convient d’inviter une ou deux personnes supplémentaires pour éviter le «13 à table » !

La seconde source nous vient de la mythologie nordique et notamment du banquet d’Odin organisé à la mort du dieu Balder. Ils étaient encore 13 à table !

Enfin, il se pourrait que cette superstition puisse venir de la mythologie gréco-romaine… Le 12 étant le symbole de la perfection (12 signes astrologiques, 12 dieux de l’Olympe, 12 lunes, 12 heures pour le jour, 12 heures pour la nuit) … Bref, le 13 briserait donc l’harmonie parfaite que confère le chiffre 12.

Les événements qui se sont produits un Vendredi 13 au XXIème siècle :

Le 13 décembre 1968 : rédaction de l’Ato Institucional Número Cinco qui renforce la Dictature militaire au Brésil.

13 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya s’est écrasé dans les Andes. Cet événement fera l’objet d’un livre et d’un film : Les Survivants.

Le 13 septembre 1996, le rappeur Tupac est assassiné à Las Vegas.

13 janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia fait naufrage à l’entrée du port de l’île de Giglio

Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris (Bataclan, Stade de France, Terrasses des cafés des 10ème et 11èmes arrondissements de Paris) font 130 morts et 413 blessés.

Les événements se produisant un Vendredi 13 valideraient donc la thèse d’un jour qui porte malheur !!! On croise les doigts pour que ce 13 Novembre soit celui d’une bonne nouvelle ! Si vraiment vous pensez que le Vendredi 13 porte chance, c’est aujourd’hui qu’il faut agir… En 2021, il n’y aura qu’un vendredi 13 dans l’année, ce sera le 13 août !

Une bonne action pour le Vendredi 13 Novembre ?

Le livre « 13 à table » édition 2021 vient de paraître… Comme chaque année, il réunit normalement 13 auteurs français qui publient chacun une nouvelle… Cette année, ils sont 15 : Tonino BENACQUISTA, Philippe BESSON, Françoise BOURDIN, Maxime CHATTAM, François d’EPENOUX, Jean-Paul DUBOIS, Éric GIACOMETTI, Alexandra LAPIERRE, Agnès MARTIN-LUGAND, Véronique OVALDÉ, Romain PUÉRTOLAS, Jacques RAVENNE, Olivia RUIZ, Leïla SLIMANI et Franck THILLIEZ.

Le livre est vendu 5€ et permet d’offrir 4 repas à l’association Les Restos du Cœur… Cela ne coûte presque rien mais peut apporter beaucoup !