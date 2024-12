L’invention de la tronçonneuse en 1783, une histoire morbide à « couper » le souffle

Avant d’être utilisé pour couper le bois, le saviez-vous que la tronçonneuse servait à faciliter les accouchements ? Elle faisait office de sécateur pour réaliser ce que l’on appelle « symphysiotomie », une opération qui consiste à agrandir le diamètre pelvien de la mère pour faire sortir plus facilement le bébé. En effet, comme les anesthésies et les antibiotiques n’existaient pas encore auparavant, les césariennes étaient très rares. En raison des risques d’infection élevés, les médecins privilégiaient généralement la symphysiotomie, lorsque les bébés restaient bloqués dans le bassin de la mère. Alors pour leur faciliter tâche, la tronçonneuse a été inventée. Contrairement à ce que nous pensions, cet outil n’a donc pas (malheureusement) toujours été utilisé pour couper des arbres.

Un outil inventé pour réaliser la symphysiotomie

La tronçonneuse était utilisée pour sectionner partiellement les os pubiens de la mère, plus précisément le cartilage entre l’os pelvien gauche et droit, afin d’élargir le canal d’accouchement. Quand le bébé a du mal à sortir, cette intervention chirurgicale était très courante à cette époque, même si elle restait très risquée à réaliser. En effet, elle exigeait à la fois rapidité et précision pour éviter à la mère de tomber en état de choc ou de développer une infection mortelle. Avant l’invention de la tronçonneuse, cette procédure se pratiquait au couteau et était donc particulièrement longue et douloureuse pour la mère, d’où l’idée de mettre au point un nouvel outil.

La première version inventée par deux médecins écossais

Le premier prototype a été développé à la fin du 18ᵉ siècle par deux médecins-accoucheurs écossais, James Jeffray et John Aitken. Ils ont fabriqué une scie à câble flexible, constituée d’une chaîne à dents et d’une poignée à chaque extrémité, afin d’effectuer la symphysiotomie beaucoup plus rapidement et efficacement. Les dents étaient déplacées à l’aide d’une manivelle. Enroulée autour de l’os pubien, la tronçonneuse permettait de sectionner vite et avec précision la symphyse pubienne grâce à des va-et-vient. Les obstétriciens et gynécologues de l’époque trouvaient cet outil bien meilleur à utiliser que les méthodes précédentes.

L’évolution de la tronçonneuse au fil du temps

Pour faciliter encore plus son utilisation, un orthopédiste du nom de Bernhard Heine améliore l’outil en permettant à la chaîne dentée de tourner sans fin. La première forme de la tronçonneuse telle qu’on la connaît aujourd’hui a alors vu le jour. Grâce à son efficacité, elle n’a pas tardé à se répandre dans tout le domaine médical et à être utilisée pour d’autres opérations. La scie à chaîne sans fin de Bernhard Heine a connu un grand succès, l’incitant à déposer un brevet. À la fin du 19ᵉ siècle, la symphysiotomie a été peu à peu délaissée et remplacée par la césarienne sous anesthésie générale et avec elle, la tronçonneuse pour l’aine.

Au début du 20ᵉ siècle, un bûcheron américain réalise le potentiel de cet outil pour l'abattage d'arbres et l'a donc adapté pour pouvoir couper des séquoias géants. Par la suite, de nombreux ingénieurs ont développé de nouvelles versions, d'où les divers modèles disponibles actuellement sur le marché, à l'instar de la tronçonneuse à essence, thermique, etc. La scie à chaîne est désormais connue pour le tronçonnage d'arbre et non plus comme un outil médical. Connaissiez-vous l'histoire de la création de la tronçonneuse ?