Je teste le disque dur SSD Lexar Play 2280 (4 To) pour booster son PC ou sa PS5

Avec les jeux qui pèsent de plus en plus lourd, entre Call of Duty qui dépasse les 150 Go et les exclusivités PS5 qui s’accumulent, la question du stockage devient vite un problème. Plutôt que de jongler avec les suppressions de jeux et les transferts interminables, lorsque l’on m’a proposé de tester un booster de PS5, j’ai immédiatement accepté ! 4 To de supplément, en installant une petite barrette : le rêve pour moi ! J’ai donc reçu le Lexar Play 2280 SSD 4 To vendu au prix 379,99 €* sur Amazon, 339,99 €* sur Fnac ou encore 339,99 €* chez Darty. Ce SSD NVMe PCIe 4.0 promet des performances de haut vol avec 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, un dissipateur thermique intégré et surtout une compatibilité parfaite avec la PS5 et les PC gaming. Mais, tient-il vraiment ses promesses ? Après plusieurs semaines de test, voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, le Lexar Play 2280 respire la qualité. Contrairement à certains SSD nus qui arrivent sans aucun accessoire, celui-ci est livré avec un dissipateur thermique préinstallé, ce qui est un excellent point, essentiellement pour la PS5 où la gestion de la chaleur est essentielle.

Le design est sobre et efficace, avec une finition noire élégante et le logo Lexar discret sur le dissipateur. Le SSD lui-même adopte le format 2280, qui est standard pour les PC et la PS5. Ce qui m’a particulièrement plu, c’est que tout est prêt à l’emploi. Pas besoin d’acheter un dissipateur séparé ou de jouer du tournevis pour l’installer. Un vrai bon point pour ceux qui veulent un SSD Plug & Play sans prise de tête.

Branchement et installation : un jeu d’enfant

Pour la réalisation du test, j’ai choisi de faire l’installation sur les deux supports présents à la maison, afin de vous donner la possibilité de choisir.

L’installation sur console PlayStation 5

J’ai commencé par l’installer dans ma PlayStation 5, et là, c’est du gâteau :

J’éteins la console et j’ouvre le cache latéral.

Je repère l’emplacement SSD, je dévisse la protection et j’insère le Lexar Play 2280.

Je revisse, je referme et je rallume la PS5.

En moins de 5 minutes, la console reconnaît immédiatement le SSD et me propose de le formater. Résultat ? 4 To de stockage supplémentaire, prêts à accueillir tous mes jeux.

L’installation sur PC tout aussi simple

Ouverture du boîtier.

Insertion du SSD sur le port M.2.

Fixation avec la vis fournie sur la carte mère.

Démarrage du PC et formatage du disque via Windows.

Le SSD est immédiatement détecté et prêt à l’emploi en quelques clics. Pour la suite, le SSD réintègrera la PlayStation 5, mon outil de gamer de prédilection.

Vitesse et performances en situation réelle

Avec 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, je m’attendais à des performances impressionnantes. Et, je n’ai pas été déçu. Là encore je vous donne mon avis sur les deux supports. Ainsi, sur la PS5, les chargements deviennent quasiment instantanés : Wouhaou ! Dès le premier lancement, j’ai vu une différence flagrante sur les temps de chargement. Horizon Forbidden West charge en à peine 3 secondes, contre près de 10 secondes sur le SSD interne de la console. Le jeu Grand Theft Auto dont je suis fan et qui exploite pleinement le PCIe 4.0, ne souffre d’aucun ralentissement et les transitions entre dimensions sont encore plus fluides. De plus, les transferts de jeux entre le SSD interne et le Lexar Play 2280 sont ultra-rapides : 60 Go déplacés en moins d’une minute.

Bref, c’est comme si j’avais un second SSD interne sur ma PS5. Quant à l’utilisation sur PC, les performances sont monstrueuses. Sur mon PC gaming, j’ai testé le Lexar Play 2280 en l’utilisant comme disque principal pour Windows et mes jeux. Windows 11 démarre en 5 secondes chrono. Les jeux s’ouvrent instantanément, même des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Elden Ring. Les transferts de fichiers sont ultra-rapides : 100 Go de vidéos copiées en moins de 30 secondes. C’est clairement l’un des SSD les plus rapides que j’ai pu tester.

Un dissipateur thermique efficace pour éviter la surchauffe

L’autre point essentiel sur un SSD aussi performant, c’est la gestion thermique. Heureusement, le dissipateur préinstallé fait très bien son boulot. Voici les quelques données que j’ai pu relever :

Température en charge lourde : 57 °C (contre 70 °C pour un SSD sans dissipateur).

Température en usage classique : 42 °C.

Que ce soit en session gaming prolongée sur PS5 ou en usage intensif sur PC, le Lexar Play 2280 reste stable, sans throttling (baisse de performance due à la chaleur).

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je suis totalement convaincu. Le Lexar Play 2280 SSD 4 To est une solution de stockage idéale pour les joueurs sur PS5 et PC. Il propose des performances exceptionnelles, réduit drastiquement les temps de chargement, et son dissipateur thermique assure une excellente stabilité. Certes, le prix de 379,99 €* sur Amazon, 339,99 €* sur Fnac ou encore 339,99 €* chez Darty peut sembler élevé, mais il est largement justifié par la capacité et la vitesse offertes.

Alors, est-ce que je recommande le Lexar Play 2280 SSD 4 To ?

Oui, sans hésitation ! Si vous cherchez un SSD performant, fiable et prêt à l’emploi, c’est une excellente option. Et, vous, quelle est votre solution pour gérer votre stockage sur PS5 et PC ? Si vous en avez marre de ramer, c’est vraiment la solution que vous devez envisager, je n’aurai jamais cru qu’un si petit objet pourrait être aussi efficace.

Caractéristiques techniques

Capacité : 4 To

Interface : NVMe PCIe 4.0 x4

Vitesse de lecture : 7 400 Mo/s

Vitesse d’écriture : 6 500 Mo/s

Dissipateur thermique : intégré

Facteur de forme : M.2 2280

Compatibilité : PS5, PC

Taux de transfert : 7 400 Mo/s

Le contenu du colis

Le SSD Lexar Play 2280 4 To

Dissipateur thermique préinstallé

Manuel d’installation rapide

Les points forts

Ultra rapide (7 400 Mo/s en lecture, 6 500 Mo/s en écriture)

Dissipateur thermique inclus et efficace

Compatible PS5 et PC, prêt à l’emploi

Transferts ultra-rapides

Capacité de 4 To idéale pour les gros joueurs

Les points faibles

Prix encore élevé , mais justifié par les performances

, mais justifié par les performances Pas d’accessoires supplémentaires fournis (tournevis, vis de fixation, etc.)

