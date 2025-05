Le disque dur SSD Lexar Professional NM1090 1 (12 000 Mo/s) est en promo (-26%)

Avec l’arrivée du PCIe 5.0, le monde du stockage passe à la vitesse supérieure. Et, dans cette course à la performance, le Lexar Professional NM1090 1 To s’impose comme un sérieux prétendant au titre de SSD le plus rapide du moment. Proposé en promotion à 182,06 €* au lieu de 241,99 €, il promet des débits vertigineux : jusqu’à 12 000 Mo/s en lecture et 11 000 Mo/s en écriture. De quoi satisfaire les joueurs exigeants, les créateurs de contenu, et tous ceux qui en ont assez d’attendre qu’un fichier de 100 Go daigne se copier. Mais, ce Lexar NM1090, ce n’est pas juste une fiche technique impressionnante. C’est aussi un design audacieux, un refroidissement actif, et un petit soupçon de RGB programmable, pour le plaisir des yeux. Voyons ensemble ce qu’il a réellement sous le capot.

Une finition qui inspire confiance

Oubliez les SSD M.2 plats et minimalistes. Le Lexar NM1090 joue dans une autre cour. Il est livré avec un dissipateur thermique massif en aluminium noir, intégrant un petit ventilateur discret, mais efficace, le tout rehaussé par un éclairage RGB qui se marie très bien à un setup gaming. Dès la prise en main, on sent que ce SSD a été conçu pour tenir la cadence, même en usage intensif. C’est un vrai plus, car les SSD Gen5 peuvent sévèrement chauffer, et ici, tout a été prévu pour les garder au frais.

Installation facile, performances immédiates

Installer un SSD NVMe, même aussi performant, reste un jeu d’enfant : un simple emplacement M.2, une vis de fixation, et un petit câble d’alimentation à brancher pour activer le ventilateur. En quelques minutes, le NM1090 est reconnu, formaté et prêt à l’usage. Et, une fois sous tension, l’éclairage RGB s’illumine doucement – c’est discret, mais cela ajoute une touche sympa à l’intérieur du boîtier. Petit rappel utile : pour profiter de ses pleines performances, il vous faudra une carte mère PCIe 5.0. Sans ça, le SSD fonctionnera, mais vous n’exploiterez pas tout son potentiel.

Des performances qui décoiffent

Côté chiffres, le NM1090 ne fait pas semblant : près de 12 000 Mo/s en lecture séquentielle, presque 11 000 Mo/s en écriture. Autant dire qu’on entre dans une nouvelle ère. Les jeux comme Cyberpunk 2077 ou Call of Duty Warzone se lancent en moins de 5 secondes. Les textures s’affichent instantanément. Et, avec la prise en charge de DirectStorage, les temps de chargement sont encore réduits sur les titres compatibles.

Parfait pour les créateurs exigeants

Vous travaillez avec des fichiers 4K ou 8K, des montages lourds ou des exportations volumineuses ? Ce SSD va vous simplifier la vie. Copier 100 Go de rushs vidéo ? Environ 10 secondes. Charger un gros projet dans Premiere Pro ? Instantané. Rendu final ? Plus fluide, plus rapide. Grâce à la bande passante offerte par le PCIe 5.0, les goulets d’étranglement s’évanouissent.

Un refroidissement efficace et silencieux

Ce qui impressionne autant que la vitesse, c’est la gestion thermique. Même en pleine charge, le SSD ne dépasse pas les 54 °C, contre plus de 75 °C pour un modèle sans dissipateur. Le ventilateur reste étonnamment discret, sauf peut-être en situation extrême. Et, le petit plus RGB, bien que purement esthétique, ajoute une dose de personnalisation bienvenue. C’est joli sans être clinquant.

Quel bilan dresser du Lexar NM1090 ?

Voici en quelques mots, les points forts et les points faibles que j’ai pu relever sur cet outil ultra-performant.

Les plus :

Performances PCIe 5.0 fulgurantes

Dissipateur thermique actif avec ventilateur intégré

RGB programmable

Compatible DirectStorage

Installation simple et rapide

Les moins :

Prix élevé (mais justifié)

Ventilateur audible en pleine charge

Nécessite une carte mère PCIe 5.0 pour en profiter pleinement

Est-ce que je recommande ce produit ?

Si vous cherchez un SSD qui envoie du lourd, que vous soyez gamer hardcore, créateur vidéo ou simplement passionné de tech, le Lexar Professional NM1090 1 To coche toutes les cases. À 182,06 €* au lieu de 241,99 €, en ce moment, il représente un investissement sérieux, mais totalement cohérent avec les performances et le confort d’utilisation qu’il offre. Alors, prêt à faire passer votre PC en mode fusée ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Lexar Professional NM1090 1 To SSD PCIe Gen5 NVMe avec dissipateur Thermique, jusqu'à 11500 Mo/s en lecture, Disque dur interne pour les jeux, la photographie, le montage vidéo et la conception Deux fois plus rapide que PCIe 4.0 : Les vitesses PCIe 5.0 allant jusqu'à 12 000 Mo/s en lecture et 11 000 Mo/s en écriture offrent des performances de pointe PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 15 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.