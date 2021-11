Précommande PS5 : ou trouver une PlayStation 5 avant Noël?

Avez-vous enfin pu vous procurer la console PS5 ? Toujours pas ? Pourtant, il semblerait que les charters annoncés par Sony arrivent dans nos rayons. Bon, il n’est pas encore arrivé le jour où vous pourrez glisser la console dans votre caddie, mais les stocks s’améliorent.

De toutes façons, nous savons que la pénurie de composants électroniques complique le réapprovisionnement. Mais il y a du mieux, et certaines enseignes arrivent à proposer la console au prix où elle était vendue à sa sortie, il y a un an et un jour (19 novembre 2020).

On vous propose un nouveau tour d’horizon des éventuelles disponibilités de cette console, qui joue au chat et à la souris avec nous depuis 12 mois ! Et n’oubliez pas que la semaine prochaine c’est le Black Friday, une piste supplémentaire peut-être ?

Sur le site officiel

Le site direct.playstation a ouvert les vannes de son nouveau canal de vente (d’attente) ou de précommande aux gamers français. La plateforme fonctionne de la manière suivante : il suffit de s’inscrire pour recevoir une notification en cas de réapprovisionnement; une fois cette alerte reçue, vous entrez “virtuellement” dans une file d’attente. Il faudra ensuite patienter et attendre votre tour pour savoir si vous attrapez une PlayStation 5, ou s’il faudra attendre l’ouverture d’une prochaine file.

Deux stratégies chez Géant et Micromania

Dans ces deux enseignes, les consoles sont présentes, mais il semblerait que les approvisionneurs aient choisi de les proposer au compte-goutte. Chez Géant, la console était disponible le 18 novembre au prix initial, mais le 19 novembre à 8h50, il n’y en avait déjà plus… Dans la journée du 19 novembre, d’autres consoles sont apparues. Mais nous ne savons pas pour combien de temps, ni le nombre d’exemplaires disponibles.

Micromania semble opter pour la même stratégie, puisque le 17 novembre le Pack PS5 / DualSense /Casque Recon / Jeu Spiderman Miles Morales était disponible. Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce pack est toujours en stock au prix de 659€. Mais vous pouvez également trouver toujours chez Micromania, le pack PS5 Standard / 2ème manette / jeu Ratchet / holiday bundle à 689€ ou celui avec le jeu Retournal et le casque Recon à 679€. Attention cependant, Micromania ne s’avance pas trop sur les disponibilités finalement. Le site précise juste que la console est livrable en magasin, mais ne dit pas vraiment à quelle date. Précautionneux Micromania ?

Les autres pistes possibles pour une PS5 d’ici Noël ?

Si vous faites chou blanc sur les sites de vente en ligne, il reste l’alternative des sites d’occasion comme Rakuten ou le Bon Coin . Mais attention, car certains petits malins que l’on appelle Scalpers, ont acheté des PS5 uniquement dans le but de faire du bénéfice dessus, et vous n’êtes pas à l’abri de recevoir un tout autre produit que la PS5. Mieux vaut peut-être jouer la carte de la patience et attendre la disponibilité sur des sites de ventes en ligne par des professionnels.

Sur les grands sites de ventes en ligne, méfiez-vous également des « vendeurs tiers ». Sur Amazon par exemple, préférez la mention « vendu et expédié par Amazon » que par un autre vendeur.

Les « autres vendeurs » ne sont pas forcément malhonnêtes, mais en cas de problème, vous ne bénéficierez pas de la garantie AZ proposée par Amazon. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée si le vendeur tiers se trouve à l’autre bout du monde. C’est le cas sur tous les sites qui proposent des marketplace; pour des achats importants, préférez donc des produits « vendus par le site ». Il ne reste que quelques semaines avant Noël, mais ce n’est pas une raison pour vous faire avoir.

