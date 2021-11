Précommande PS5 : un stock de 130 000 consoles PlayStation 5 arrivent pour le Black Friday et noël

Si vous êtes de ceux qui achètent des articles pendant les soldes, mais que vous détestez la foule et la cohue qui accompagnent ces périodes de l’année, vous savez pertinemment à quoi va correspondre le 26 novembre 2021. Ce sera le Black Friday, ce vendredi de novembre où les prix sont les plus bas.

Et moins d’un mois après, ce sera Noël ! C’est justement pour ces deux dates clés que le géant japonais Sony annonce enfin un gros réapprovisionnement de PS5 ! Ne nous emballons pas cependant, il n’y en aura toujours pas pour tout le monde; mais il y a du mieux par rapport à cette année entière de ruptures de stocks.

Sony tente de faire face à la demande

Les Playstation 5 ont fait couler beaucoup d’encre depuis leur sortie il y a près d’un an, le 19 novembre 2020. Dès sa sortie, il fallait avoir réservé la console dès les précommandes pour espérer la voir trôner dans son salon. Ensuite, ce fût au petit bonheur la chance pour l’obtenir.

Sans compter ceux qui revendaient les sacro-saintes consoles bien plus chères qu’ils ne l’avaient achetée. La spéculation sur ce genre de produit va bon train depuis près d’un an maintenant. Mais Sony semble vouloir prendre le taureau par les cornes, et lance un plan de 7 milliards de dollars pour tenter de satisfaire ceux qui l’attendent toujours.

Où trouver la PS5 avant le Black Friday et Noël ?

Comme d’habitude, il va sans doute falloir être aux aguets et surveiller de près les remises en stock. Il se murmure que certains gros revendeurs comme Amazon auraient des stocks suffisants pour le Black Friday. D’ailleurs, elle est de plus en plus disponible sur Amazon, mais il paraîtrait que le géant américain ne remplit ces stocks qu’au compte-goutte, pour tout lâcher le jour J. Il faudra donc patienter jusqu’à minuit pile le 26 novembre pour être dans les premiers à l’acheter, si vous ne l’avez pas encore trouvée d’ici là.

En chiffres

7 milliards de dollars, c’est la somme que Sony a investie pour livrer 130 000 consoles pour le Black Friday et Noël. Cela se traduit par de nombreux vols charters en Boeing 747 pour acheminer les consoles en Europe. Il faut dire que les chiffres donnent le tournis: au Royaume-Uni, un million de PS5 ont été vendues en un an. En France, Sony avance le chiffre de deux millions de joueurs satisfaits. Et à l’échelle mondiale, ce sont 14 millions de consoles qui se sont écoulées en moins d’un an, et malgré les difficultés d’approvisionnement.

Les 130 000 nouveaux exemplaires envoyés par Sony sont donc arrivés au Royaume-Uni; les PS5 seront ensuite dispatchées à travers l’Europe. 5 avions charters transportant chacun 100 tonnes de consoles sont déjà arrivées en Europe, et deux autres devraient les suivre. Même si le procédé semble inédit et phénoménal, ce n’est pas non plus la panacée: si l’on divise le nombre de consoles par le nombre de pays européens, on se dit qu’il n’y en aura pas encore dans tous les rayons, mais c’est déjà mieux que pas de console du tout !

