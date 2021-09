PlayStation Direct : Sony a trouvé la solution ultime pour contrer les spéculateurs de stocks de Playstation 5 !

Depuis sa commercialisation en novembre dernier, la PlayStation 5 se vend comme des petits pains. Tout cet engouement s’explique bien évidemment par les fonctionnalités et les performances de la console qui promettent du lourd, mais pas que. Si la PS5 s’arrache autant au sein de la communauté gamers, c’est aussi parce qu’elle se fait tellement rare. La faute à la pandémie mondiale de COVID-19 qui empêche Sony de produire assez de consoles pour tout le monde.

Depuis, la PS5 n’est régulièrement disponible qu’en petits stocks chez les revendeurs. Et souvent, toutes les consoles sont vendues en l’espace de seulement quelques jours, voire quelques heures ou même quelques minutes. Heureusement, il est aussi possible d’acheter sa PlayStation 5 directement sur PlayStation Direct. De quoi s’agit-il ? Comment faire exactement ? Détails.

Rendez-vous sur PlayStation Direct

Pour ceux qui ne connaissent pas, PlayStation Direct est le site de revente officiel de la PlayStation 5 : vous pouvez directement y acheter la console au même prix que chez les revendeurs en ligne. La plateforme propose également des accessoires, comme les manettes DualSense, mais aussi des casques, des caméras HD spécial PS5 ou encore des télécommandes.

Et pour ceux qui préfèrent la PlayStation 4, vous pourrez aussi en trouver sur le site. Dans tous les cas, vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver. La plateforme propose en effet une interface parfaitement épurée pour une navigation simple et agréable.

Comment ça marche ? Etapes et conditions

Avant tout, il faut savoir que comme sur les autres revendeurs, des PlayStation 5 ne sont pas tout le temps disponibles sur PlayStation Direct. Toutefois, en tant que revendeur officiel, la plateforme passe toujours en priorité lors des déstockages. En vous y inscrivant, vous augmentez ainsi vos chances d’acheter une PS5; notamment grâce à des tirages au sort lorsqu’il y a un déstockage.

Pour ce qui est des étapes et processus à suivre pour acheter une PS5 sur PlayStation Direct, il faut respecter plusieurs conditions : d’abord s’inscrire sur le site bien sûr, mais il faut également être abonné à PlayStation Network, ainsi qu’à PlayStation Plus. Une fois que c’est fait, vous prenez un ticket et vous guettez le prochain déstockage sur le site. Sinon, il est également important de préciser qu’il n’est possible d’acheter qu’une seule et unique console par compte.

Bientôt en France ?

Pour l’instant, PlayStation Direct n’est disponible qu’aux Etats-Unis où ça fonctionne plutôt pas mal. On ne sait pas encore quand (ou même si) l’option d’achat va débarquer en France, mais de nombreux gamers l’attendent d’ores et déjà avec beaucoup d’impatience.

En attendant, restez à l’affut sur les gros sites et revendeurs : Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty ou encore Boulanger… Pour ce faire, pensez à mettre en place des alertes sur les différents sites. Vous serez alors prévenu par mail dès que des stocks de consoles sont à nouveau disponibles. Sinon, pensez également à mettre la PS5 sur votre Wishlist sur Amazon. Cela vous permet d’activer et confirmer votre achat plus rapidement que de passer par la page produit.