Stock PS5 : On refait le point sur les disponibilités de la Playstation 5 cette semaine

Alors ? Faites-vous partie des chanceux qui ont réussi à obtenir leur PS5 la semaine dernière ? Nous avons pu constater quelques réapprovisionnements sur certains sites Internet, mais comme à l’accoutumée, tout le monde n’a pas dû obtenir satisfaction. Nous avons encore une fois fait le tour des arrivages pour cette semaine !

Rien ne dit que vous parviendrez à l’obtenir, car il reste difficile de démêler le vrai du faux parmi toutes les infos sur le sujet; le plus simple étant de vous créer un onglet favori et de vérifier chaque lien, tous les jours.

Comme chaque semaine, les rumeurs vont bon train sur les possibles réassorts de stocks PS5. En effet, de nouveaux approvisionnements devraient être disponibles durant la semaine de clôture du mois d’aout chez certains distributeurs.

Une nouvelle PS5 plus légère pour regonfler les stocks ?

Si l’on en croit le constructeur Sony, il a voulu une nouvelle console plus légère pour réduire les coûts de production. D’après une information de Tom’s Guide, cette modification se situerait au niveau de la vis qui permet de poser la console à la verticale; la différence de poids entre la première version et la nouvelle est de 300 grammes. Ce n’est donc pas une simple modification de la fameuse vis ! En fait, l’un des composants de la PS5 aurait été modifié: un youtubeur spécialisé sur la Console, Austin Evans, s’est chargé de mener l’enquête, en comparant les 2 versions.

Et d’après ses conclusions, ce serait le dissipateur thermique qui aurait été diminué : la PS5 originale chaufferait donc à 52°C, contre 55°C pour la nouvelle édition. D’ailleurs, l’ancien dissipateur pèse bien 300 grammes de plus que le nouveau. D’après Austin, ce n’est finalement pas une si bonne nouvelle qu’elle soit plus légère.

Où trouver la PS5 cette semaine ?

Le nouveau modèle qui chauffera donc un peu plus vite (cequi ne devrait cependant pas gêner les joueurs) pourrait permettre de regonfler les stocks de consoles. Voici les sites à vérifier cette semaine :

Pensez à vous inscrire sur les différentes alertes afin d’être informés dès qu’il y a un arrivage, vous gagnerez du temps ! Il se dit également que des réassorts seraient probables sur Boulanger, E.Leclerc, Auchan ou Carrefour.

Toujours dans les possibilités de trouver la console, il faudra également vérifier en magasin directement: il se pourrait que des enseignes comme Boulanger ou Cultura proposent aussi les PS5 directement dans les rayons, à portée de main !

La quête du graal va se poursuivre encore quelques semaines mais il est peu probable que tout le monde parvienne à l’obtenir. Il va encore falloir faire preuve de patience pour pouvoir tester les nouveaux jeux qui vont sortir pour Noël…