Playstation 5 : la sortie d’une PS5 PRO pour 2023 !?

Alors que la Playstation 5 serait de retour dans les stocks des magasins, il se murmure qu’une version PS5 Pro pourrait voir le jour en 2023… En fait, ce n’est pas vraiment une surprise si l’on remonte à ce document datant de fin décembre 2020.

Dans ce brevet déposé en 2019, Sony prévoit une version PRO de la Playstation 5 avec deux SoC (System-On-chip serait en fait une puce qui contiendrait deux microprocesseurs) et deux GPU (cartes graphiques).

Sony préparerait donc bien depuis le dépôt de brevet, une version haut de gamme de la PS5. Et il se murmure aussi qu’elle se vendrait 600$ (510€) … Mais sortira-t-elle vraiment ? Explications.

La PS5 PRO quelles nouveautés prévues ?

Si l’on en croit les prévisions de Sony, ils prévoiraient donc une console de jeu évolutive pour salon et Cloud Gaming. En étudiant s’un peu plus près le brevet, on apprend que le système serait une collaboration avec AMD et que les deux microprocesseurs communiqueraient ensemble pour une meilleure performance de jeu…

Un CPU se chargerait des images, quand le second s’attèlerait aux calculs. Enfin la PS5 Pro posséderait plus de RAM que la version de base. C’est à peu près tout ce que laisse entrevoir ce document.

Mais la PS5 Pro sortira-t-elle vraiment ?

Si la PS4 Pro a bien vu le jour, on ne sait pas encore si la PS5 Pro sera bien commercialisée… Ou plutôt quand elle arrivera sur le marché ! Toujours est-il que Sony attache une énorme importance à répondre au maximum à l’attente des joueurs. Et c’est probablement pour cette raison que la PS5 Pro a été imaginée dès le dépôt de brevet.

Si, avant la sortie de la PS5, les améliorations étaient nécessaires au niveau de la prise en charge de la 4K par exemple, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, la PS5 originelle fonctionne déjà avec les écrans 4K/HDR.

Finalement, la plus grosse amélioration serait de faire de la PS5 Pro, une console compatible avec la 8K ! Mais cette technologie coûte cher et demande des écrans surdimensionnés (ou presque). A l’heure actuelle, peu de joueurs sont équipés de téléviseurs 8K. Elle pourrait aussi être plus puissante et faire gagner en fluidité. Mais la PS5 classique joue déjà très bien ce rôle. Alors PS5 Pro en 2023 ou PS6 dans trois ou quatre ans, les paris sont ouverts.

Comment la pénurie de PS5 s’explique-t-elle ?

La longue attente des gamers s’explique par plusieurs causes. La première étant la faute des « scalpers », ces petits filous qui, dès la sortie ont acheté des centaines de consoles pour les revendre… plus cher en général.

La seconde cause de cette pénurie dont on verrait bientôt le bout serait due… à l’épidémie de Covid19 évidemment ! Avec les confinements mondiaux, de nombreuses usines de production ont été à l’arrêt complet pendant des semaines…

L’absence des salariés pour cause de télétravail forcé (ou de maladie) a réduit de moitié environ le nombre de pièces produites… Ajoutons à cela une pénurie de semi-conducteurs pour les mêmes raisons et nous avons pour conséquence une rupture rapide des stocks de PS5. Cette pénurie touche le monde du jeu vidéo, mais également celui des smartphones, ordinateurs et tous les secteurs du bâtiment. La demande de PS5 ne cesse d’augmenter, mais Sony promet que la fin des ruptures est proche… Qui vivra verra !

PS5 : Comment acheter une Playstation 5 ?

Voici les principales boutiques qui sont susceptibles d’avoir du stock prochainement. Soyez vif et rapide !