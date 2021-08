Playstation 5 : des stocks sont de nouveau disponibles mais il va falloir être réactif (ou payer plus cher) !

La Playstation 5 de Sony aura fait couler beaucoup d’encre, et ce n’est probablement pas terminé. Les gamers assidus qui ont réussi à l’obtenir avaient dû, lors de sa sortie, effectuer une précommande; et même pour celles-ci, il avait fallu être très patient. Sony annonçait en mai dernier que la rupture de la console perdurerait jusqu’en 2022, voire 2023. La faute à la pénurie de puce électronique qui, comme de nombreux composants ou matériaux, se trouve en rupture de stock mondial. La faute au Covid aussi !

Initialement vendue à 499€, elle est disponible actuellement chez Rakuten au prix de 775,89€ (+7.99€ de frais de port), soit près de 300€ de plus que lors de sortie ! Mais c’est aujourd’hui le prix à payer pour pouvoir utiliser la fameuse console.

Retour sur une sortie très attendue

Souvenez-vous, la date de sortie était annoncée au 19 novembre 2020, tout juste après le début du second confinement en France. Les commerces non essentiels étaient donc fermés, et retirer sa console était synonyme de bousculades, longues heures d’attente et autres joyeusetés… Puis, il y a eu les vagues de précommandes: premier arrivé, premier servi et, pour ceux qui avaient eu le malheur de la précommander plus tard, il a fallu attendre décembre ou janvier. Puis, plus rien…. Rupture mondiale de la PS5 !

Certains acheteurs se sont même vus délester de leur précieuse console à la sortie des magasins… Mieux valait dans certains endroits être accompagné pour récupérer sa Playstation 5, la ranger dans la voiture et partir vite !

En revanche, certains petits malins avaient précommandé plusieurs exemplaires, et ce fût la valse des prix sur les sites de revente: plus de 1000 € pour obtenir le graal ! Parfois, des sites reçoivent quelques exemplaires qui se vendent en quelques heures seulement… Bref, il faut être au bon endroit au bon moment pour « capturer » la PS5 !

Quelques chiffres

Quelques jours avant sa sortie, Sony annonce que les précommandes de la PS5 en 12h équivalent celles de la PS4 en 12 jours; c’est le point de départ de la pénurie annoncée ! En 4 semaines (au 29 décembre), ce sont 3.4 millions de consoles qui ont été vendues, puis le 4 janvier, c’est 4.66 millions d’exemplaires écoulés… Malgré les problèmes d’approvisionnement connus par le constructeur japonais, le 18 juillet dernier, la PS5 passe le cap des 10 millions d’exemplaires vendus en 7 mois; il avait fallu 9 mois à la PS4 pour atteindre les 10 millions de ventes, et sans pénurie à l’époque.

Dans quel magasin acheter une Playstation 5 ?

Même s’il est toujours impossible de dénicher la PS5 au centre commercial du coin, elle est parfois disponible sur le Net, à un prix supérieur à celui de 499€ annoncé. Vous l’aurez compris, si vous voulez qu’elle soit LA SURPRISE de ce Noël 2022 pour un gamer qui l’attend depuis un an, c’est maintenant ou jamais qu’il faut sortir la carte bleue. C’est en tout cas, à l’heure actuelle, le seul moyen de l’obtenir neuve : écumer les sites de vente en ligne, et espérer tomber sur un petit stock d’arrivage. Bonne chance à tous !