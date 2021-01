Un groupe de spéculateur annonce avoir un stock de 2000 PlayStation 5… Voilà pourquoi vous n’en trouvez pas !

Nous sommes déjà presque à la fin du mois de Janvier et certains gamers n’ont pas encore l’objet de leurs désirs : La PlayStation 5 de Sony ! Toujours indisponible à la vente sur Internet ou en grande surface, aucune date n’est d’ailleurs annoncée quant à sa disponibilité par Sony.

On en trouve quelques-unes hors de prix sur les sites de petites annonces. Mais si l’on en croit les dires d’un groupe de spéculateurs sur Twitter, ils seraient parvenus à acheter 2000 PS5 d’un seul coup… Et évidemment le groupe « Carnage » compte bien les revendre… Sans que l’on sache à quel prix !

La chaîne de magasins GAME avait pu bénéficier d’un restock qui s’est écoulé en quelques minutes ! Et étonnamment, quelques jours plus tard, « Carnage » annonçait un stock de 2000 pièces ! Indignation du côté des internautes, qui se sentent prisonniers de ces méthodes peu recommandables parfois.

2000 bots mais une console par bot ?

Le but ultime des revendeurs étant bien sûr d’accumuler des stocks importants pour pouvoir les revendre à prix d’or… La spéculation autour des objets High Tech devient légion et les vrais joueurs qui ne souhaitent qu’une seule console s’en retrouvent privés.

Cependant GAME déclare que des mesures ont été prises pour limiter la vente à une console par client. Les bots de carnage ont bien acheté une console à chaque fois, mais ils étaient probablement 2000 à avoir la même adresse de livraison… Et ce stock est tombé dans l’escarcelle de spéculateurs qui vont bien sûr tenter de l’écouler… Les prix vont s’envoler, mais le plus triste, c’est que des joueurs vont les acheter et quel qu’en soit le prix !

Prudence donc, la console Playstation 5 est affichée à 499€, prix constructeur… Elle ne devrait donc jamais être achetée plus cher que ce prix…

Sur quelle boutique précommander la PS5 ?

Selon plusieurs rumeurs des stocks devraient arriver prochainement dans les « grosses » enseignes et marketplaces. Il va falloir rester vigilant mais surtout très rapide quand elles seront disponibles. Voici la liste des plus gros revendeurs.