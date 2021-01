PlayStation 5 : le réapprovisionnement approche selon plusieurs sources

En raison de la pandémie et d’une demande particulièrement forte, la PlayStation 5 est actuellement considérée comme un bijou de technologie rare. De nombreux joueurs n’ont pas encore reçu leur console et face à cette situation, certains vont jusqu’à recourir à des systèmes d’alerte permettant de connaitre en temps réel la disponibilité de l’appareil. Si l’on en croit un nouveau rapport, ce genre de pratique devrait bientôt prendre fin. Le rapport a été publié par Digitimes avant d’être repris par nos confrères de Tomsguide.com.

Selon ce dernier, il semble que Sony travaille dur pour essayer d’atténuer au moins certains des problèmes de réapprovisionnement rencontrés par les détaillants. On sait aussi que le constructeur envisage désormais de livrer entre 16,8 millions et 18 millions d’exemplaires de sa console next-gen en 2021.

Une augmentation de la disponibilité des composants

D’après Tomsguide, cette quantité phénoménale devrait être atteinte grâce à la fluidité des approvisionnements. Le média taïwanais à l’origine du rapport révèle de son côté que la firme japonaise a expédié 3,4 millions d’exemplaires de la PlayStation 5 au cours du premier mois ayant suivi sa sortie. Ce nombre devrait bientôt augmenter de façon exponentielle compte tenu de l’amélioration de la disponibilité des composants.

Les détaillants devraient donc pouvoir renflouer plus rapidement leurs stocks. AMD (Advanced Micro Devices) est l’un des plus grands partenaires de Sony dans la production de la PS5. Le fabricant américain de semi-conducteurs est notamment chargé de la fourniture du processeur gravé en 7nm. Et il s’avère que celui-ci a réussi à établir un accord avec TSMC pour accélérer la production de ce composant stratégique.

Une augmentation des capacités de livraison de 40 à 50 %

Selon Digitimes, cette augmentation de la production du processeur devrait se traduire par une hausse de 40 à 50 % des capacités de livraison (soit en volume entre 1,4 et 1,5 million d’unités) dès le premier trimestre 2021. C’est un million d’unités de plus que les chiffres de production de 2020, souligne Tomsguide. Il y a plusieurs mois, d’autres rapports faisaient état d’une intention de Sony d’expédier 10 millions d’unités avant mars 2021, alors qu’avant cela, elle avait prévu de livrer uniquement 5 à 6 millions d’unités au cours de la même période.

Apparemment, les choses se sont donc améliorées. Le moins qu’on puisse dire, c’est que toute initiative visant à accélérer le rythme de production est la bienvenue. Espérons donc que les gamers n’auront plus à attendre des semaines, voire des mois, avant de pouvoir mettre la main sur leur machine préférée !

Ou trouver une PS5 aujourd’hui ?

Les différentes plateforme et marketplace comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Auchan ou encore Darty devraient être réapprovisionnées très rapidement. N’hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux. Nous ferons une mise à jours dès que la Playstation 5 sera de nouveau disponible.