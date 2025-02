Son invention corrige le plus gros inconvénient de la PlayStation 5 (PS5)

Il s’agit d’une invention qui rapproche la nouvelle console de Sony de la Xbox One S, du moins esthétiquement, tout en héritant de l’apparence de la PS4. Le YouTubeur Devyn Johnston est connu pour ses vidéos consacrées au monde du vidéo. Comptant près de 120 000 abonnés sur YouTube, il fait actuellement beaucoup parler de lui. Et pour cause, il a récemment mis en ligne une vidéo dans laquelle il présente une invention qui pourrait largement intéresser les possesseurs de PlayStation 5 Pro. Force est effectivement de reconnaitre que bien que cette dernière soit largement appréciée pour ses performances, elle possède un inconvénient majeur : son design. Lorsqu’elle est positionnée à l’horizontale, la console présente un design asymétrique. Une configuration qui est pourtant indispensable dans certains meubles TV.

Réinventer le design de la PS5

Face à ce défaut, le vidéaste a décidé de « réinventer » le design de la PS5 Pro en concevant des panneaux de couverture personnalisés qui combinent innovation et apparence moderne. En fait, bien que Sony propose des supports en plastique pensés justement pour cette disposition, ceux-ci ne font qu’aggraver le problème esthétique. Les couvercles mis au point par Devyn Johnston remplacent ainsi les plaques d’origine de la console. En dépit de la refonte, la bande centrale demeure présente, facilitant l’accès au bouton d’alimentation ainsi qu’aux prises USB-C.

Une approche méticuleuse

Le YouTubeur a développé sa solution en s’appuyant sur l’aspect modulaire de la PlayStation 5 Pro dont les panneaux peuvent être retirés. Pour ce faire, il a utilisé un scanner hybride 3D Creality CR-Scan Raptor. Coûtant 1500 dollars (~1450 €), celui-ci lui a permis de capturer de manière ultra précise la forme complexe des panneaux originaux de la console. À partir des mesures prises, le vidéaste a développé les plaques dont les découpes s’adaptent parfaitement aux lignes de la PS5.

Il faut dire que Devyn Johnston s’est inspiré de la conception en forme sandwich de la PS4. Ainsi que du design brutaliste de la Xbox One S qui se caractérise par la présence d’un certain nombre de bouches d’aération afin de faciliter la ventilation des composants internes.

Bientôt en vente ?

En plus d’améliorer l’apparence et la stabilité de la PS5 à l’horizontale, la solution innovante proposée par le YouTubeur augmente la surface de contact lorsque l’appareil est placé à la verticale, réduisant ainsi le risque de basculement. Côté couleur, Devyn Johnston a opté pour un mariage entre le noir et l’argent. Néanmoins, il affirme que d’autres combinaisons de teinte sont possibles. Fait intéressant, les plaques de personnalisation pourraient bientôt être disponibles à l’achat. Leur créateur est en pourparlers avec plusieurs fabricants… Que pensez-vous de ce nouveau design ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .