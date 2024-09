Mon test et mon avis sur le scanner 3D portable et autonome MIRACO de Revopoint

Je suis sûr que vous connaissez les scanners 2D depuis longtemps, tout comme moi, et l’évolution de la technologie a introduit une nouvelle dimension dans la numérisation : le scanner 3D. Contrairement aux scanners 2D, les scanners 3D capturent les détails complexes d’un objet physique dans une perspective tridimensionnelle, ce qui permet une présentation plus complète et plus interactive. Je suis passionné des technologies 3D, telles que les scanners et les imprimantes 3D. Alors, lorsque l’on m’a proposé de tester le scanner Revopoint MIRACO 3D, je n’ai pas hésité trop longtemps ! Vendu au prix de 1 143 € au lieu de 1 459 € (MIRACO offre une réduction de 20 % pour une durée limitée, utilisez le code BRNEO2 pour une réduction supplémentaire de 2 % !), j’espère que le jeu en vaut la chandelle. Voici mon retour d’expérience et mon avis sur cet appareil.

Déballage et design

Le scanner Revopoint MIRACO 3D est livré dans un petit coffret, l’appareil et l’ensemble des pièces sont parfaitement protégés. Le scanner en plastique est très léger, il arbore un design moderne et l’ensemble des accessoires semblent d’excellentes factures.

Le scanner 3D est livré avec de très nombreux accessoires. On retrouve un trépied, une housse de transport, plusieurs tapis à points, une dragonne, un cordon d’alimentation, un chargeur US (et son adaptateur EU), une notice d’utilisation, un support rotatif et une statuette pour tester l’appareil.

Mes premières impressions

Si vous me suivez dans mes tests produits, vous savez dorénavant que je débute toujours mes présentations par le côté visuel, et mes appréciations sur le design du produit. Le premier point qui m’a interpellé pour le Revopoint MIRACO c’est son côté compact, et son design épuré. Ma première pensée fut : autant de technologies dans un si petit appareil, épatant ! Sur le papier, il promet un écran AMOLED 2K intégré, et indique que je n’aurai pas besoin de le connecter à un téléphone ou à un PC pour traiter les modèles. Cette facilité d’utilisation vous permet de réaliser l’ensemble du processus de création avec une seule machine.

Sincèrement, cette autonomie est un véritable atout pour ceux qui, comme moi, souhaitent travailler en toute liberté sans être encombrés par des câbles et des appareils supplémentaires. Et, effectivement, le côté robuste, se ressent dès la prise en main… On a l’impression que l’on peut tout lui demander, et l’emmener par tous les temps, puisque sa protection IP45 lui permet de résister à la poussière et aux éclaboussures. Ce qui est rassurant lorsqu’on envisage de l’utiliser en extérieur. Quant à son poids de 750 g seulement, me promet de pouvoir l’emporter partout sans peiner même lors de longues sessions de scannage.

Quelles technologies embarque le Revopoint MIRACO ?

Les remarquables performances annoncées sont rendues possible grâce à la caméra Quadruple à Lumière Structurée Infrarouge. Concrètement, il scanne grâce à un ensemble de quatre caméras de profondeur qui permettent de capturer des objets de toutes tailles avec une grande précision. J’ai pu tester ce scanner sur divers objets, des plus petits aux plus volumineux, et les résultats ont été bluffants. Grâce à la précision de 0,02 mm par image, les modèles 3D générés sont d’une fidélité remarquable, capturant chaque détail avec une clarté impressionnante. Une fois l’objet à capturer, ciblé, le scanner propose deux modes de capture : le mode de capture continue et le mode de capture en une seule prise. J’ai trouvé ces deux modes très utiles selon les situations.

Pour des objets complexes, le mode continu est idéal pour scanner sans interruption, tandis que le mode en une seule prise convient parfaitement pour des objets plus simples ou pour des besoins spécifiques. Dans le cas d’un objet aux couleurs multiples et aux détails précis, j’ai compris l’importance de la caméra RGB 48 mégapixels combinée aux Leds intégrées. Ce système ultraperfectionné, ajoute une richesse de couleur et de texture aux modèles 3D. Les résultats sont époustouflants en intérieur, particulièrement lorsque l’on souhaite créer des rendus réalistes pour des présentations ou des projets artistiques. Le scanner Revopoint MIRACO est, de ce côté-là, absolument impressionnant. Je n’ai jamais vu autant de détails sur un objet modélisé en 3D. Pour les scans en extérieur, cela devient plus compliqué à cause de la lumière du soleil. L’environnement et le système d’éclairage à une énorme importance pour obtenir un résultat final qualitatif. Par conséquent, pour une meilleure expérience et de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser le scanner en extérieur dans une zone uniformément éclairée.

Des technologies, mais également un système interne hors du commun

Je pense que ce scanneur doit être le plus puissant que j’ai pu avoir entre les mains. Et, pour cause, le Revopoint MIRACO est équipé d’un processeur 8 cœurs et de 16 Go de RAM, ce qui lui permet de traiter les données de scannage rapidement et sans accroc. La modélisation d’un objet prend parfois plusieurs secondes, mais là, même les modèles les plus complexes, je dois avouer que je n’ai rencontré aucune latence, ce qui est un vrai plus pour ceux qui, comme moi, ont l’habitude de travailler sur des projets exigeants. En déplacement professionnel, le scanneur remporte aussi tous mes suffrages en termes d’autonomie. En effet, avec une batterie de 5 000 mAh, il peut fonctionner en continu pendant environ deux heures.

Lors de mes tests, cette autonomie s’est révélée suffisante pour la plupart des sessions de scannage. De plus, le scanner dispose d’une fonction de recharge rapide, permettant de recharger la batterie à 80 % en seulement 35 minutes. Cette rapidité de recharge est un atout majeur, surtout lorsque l’on doit enchaîner plusieurs sessions dans la même journée. Rapidité, autonomie, performances, le Revopoint MIRACO coche toutes les cases que j’attends d’un produit de ce genre, et vendu à ce prix. Il faut reconnaître que le prix peut être un frein à l’investissement, néanmoins, je le trouve justifié par la qualité du travail accompli par ce scanner hautement technologique.

Et, la connexion, on en parle ?

Là encore, j’ai souvent rencontré des problèmes avec d’autres scanners… Leur message préféré : scanner non connecté, ou nous n’avons pas pu connecter le scanner à votre ordinateur. Pénible, très pénible lorsque je dois passer une heure à seulement établir une connexion. Dans le cas du Revopoint MIRACO, la connexion et le transfert de données sont d’une grande fluidité grâce à la compatibilité avec les fichiers d’ingénierie via Revo Scan 5. Que ce soit par USB ou Wi-Fi, le transfert des modèles 3D vers un PC ou un autre appareil est rapide et sans encombre.

J’ai particulièrement apprécié la possibilité d’utiliser le scanner en mode autonome ou en le connectant à un PC pour des tâches plus complexes. Le logiciel Revo Scan 5 facilite énormément le processus de capture et de traitement des modèles. Si je souligne ces fonctionnalités, c’est, je pense, parce que je ne les avais jamais vues auparavant. De plus, il offre, grâce aux marqueurs pré-placés Magic Mat, la possibilité de scanner des objets sans caractéristiques précise, c’est l’utilisateur qui les définis. Cela m’a permis de capturer des objets aux bords étroits ou aux formes irrégulières avec une précision que je n’avais encore jamais vue sur d’autres scanners 3D.

Le scanner Revopoint MIRACO 3D, pour quoi faire exactement ?

Vous vous demandez peut-être les raisons qui pourraient vous inciter à investir plus de 1 000 € dans un scanner, certes 3D, mais un scanner malgré tout ! Je vais vous répondre, qu’avec lui, vous pourrez tout faire, tout envisager ! En effet, le Revopoint MIRACO n’est pas seulement destiné à un usage domestique ou amateur. Grâce à sa polyvalence et à la précision de ses captures, il trouve sa place dans de nombreux secteurs professionnels. Que ce soit en fabrication automobile, design industriel, ingénierie aérospatiale, ou encore en personnalisation d’appareils médicaux, ce scanner peut répondre à une variété de besoins. Dans la mesure où je ne travaille pour aucun de ces secteurs, je l’ai donc utilisé personnellement pour quelques projets artistiques futurs.

On peut tout imaginer, comme la création de cadeaux personnalisés, ou quelques accessoires pour ma propre utilité. En impression 3D, les textures et les détails sont si bien capturés que les modèles imprimés en 3D sont « quasiment identiques » aux objets d’origine. De plus, le scanner se montre tout aussi efficace pour l’inspection industrielle et le contrôle de qualité, où la précision des mesures est primordiale. En effet, l’échelle est respectée entre le scan et ce que je demande à l’imprimante. Honnêtement, je vais peiner à lui trouver des défauts à ce scanner 3D, avec ses performances qui permettent aux studios, aux petites entreprises et aux indépendants de gagner beaucoup de temps et d’améliorer leur productivité.

Mon avis final : un scanner 3D à la hauteur des attentes

Après avoir passé plusieurs jours à utiliser le Revopoint MIRACO 3D Scanner, je peux dire sans hésitation qu’il s’agit d’un outil de haute qualité, capable de répondre aux besoins des amateurs comme des professionnels. Sa facilité d’utilisation, sa précision, et sa polyvalence en font un excellent choix pour quiconque cherche à se lancer dans la numérisation 3D ou à améliorer son workflow existant. Alors ? Est-ce que je vous recommande l’investissement de 1 143 € (MIRACO offre une réduction de 20 % pour une durée limitée, utilisez le code BRNEO2 pour une réduction supplémentaire de 2 % !) ? Oui, évidemment, si vous êtes à la recherche de ce type d’appareils. Je peux affirmer qu’il est l’un meilleurs que j’ai pu utiliser ces dernières années : 3D, fiable, performant et robuste, vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Serait-il parfait ? Non, et c’est impossible, il montrera quelques limites en extérieur. La lumière et l’environnement ont une énorme incidence sur la qualité du résultat final. Contacté à ce sujet, Revopoint nous explique que « l’incapacité de MIRACO à scanner en plein soleil est principalement due à l’optique de la lumière structurée infrarouge ».

Les plus

Léger

Précis

Autonome

Abordable

Un rapport qualité prix imbattable

Les moins

Une utilisation à l’extérieur plus compliquée sous la lumière directe du soleil

Une batterie non amovible

