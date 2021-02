Avec la pénurie de composants la PS5 et la Xbox Series X ne vont pas être disponibles avant un long moment...

La PS5 et la Xbox Series X ont beau être disponibles depuis novembre dernier, la grande majorité des joueurs n’ont pas encore réussi à mettre la main dessus. Et pour cause, Sony et Microsoft font face à un problème de production dû entre autres à la pandémie et à la hausse de la demande.

En plus de la baisse de leur capacité de production, les constructeurs font aussi face à un souci d’approvisionnement en composants. Décidément, cela risque de perdurer. Lors de la présentation des résultats financiers de son groupe pour l’année écoulée, la patronne d’AMD, Lisa Su, a laissé entendre que les pénuries d’approvisionnement en processeurs pour les consoles next-gen se poursuivront jusqu’au second semestre 2021. D’après elle, l’engouement pour les deux appareils ne facilitera pas non plus les choses.

Des chiffres plutôt satisfaisants

D’une manière générale, nous pouvons dire que l’activité d’AMD se porte très bien en dépit de la crise sanitaire. En effet, toutes ses productions ont été commercialisées. La firme a enregistré des recettes record de 3,24 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 53 % par rapport à l’année précédente. Ses revenus nets, eux, se sont chiffrés à 1,78 milliard de dollars, soit une augmentation impressionnante de 948 % par rapport à l’année précédente.

Les composants pour PC moins cher également touchés

Ce problème d’insuffisance de production affecte aussi les composants pour PC bas de gamme, a assuré Lisa Su, mais ce sont les PlayStation 5 et Xbox Series X qui en sont les plus touchées. De l’autre côté, les perspectives de stock pour les composants de PC haut de gamme semblent plutôt bonnes pour la même période.

Quant aux hausses enregistrées par AMD, elles sont en grande partie liées au lancement d’une multitude de produits adoptant son architecture. On pense notamment aux processeurs Ryzen AMD de troisième génération et aux cartes graphiques de la série RX 6000.

Un cas loin d’être isolé

Comme le souligne Gamespot.com, cette réalité plus ou moins difficile ne concerne pas seulement AMD. D’autres entreprises en souffrent. C’est le cas de Nvidia dont le stock GPU RTX série 30 ne devrait pas atteindre un niveau acceptable avant le mois d’avril prochain. À noter que le géant américain des processeurs et cartes graphiques a tout de même présenté son GPU de bureau RTX 3060 et plusieurs puces RTX 30 pour ordinateur portable au CES 2021.