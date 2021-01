IKEA va intégrer des fausses PS5 et Xbox Series X dans ses magasins, mais c’est pour la bonne cause !

Disponibles depuis près de deux mois, la PlayStation 5 et la Xbox Series X figurent sans aucun doute parmi les gadgets high-tech les plus convoités actuellement. En raison de leurs retombées économiques largement prometteuses, nombreuses sont les entreprises qui se lancent dans la commercialisation d’articles complémentaires.

On sait déjà que de nombreux jeux élaborés par des développeurs tiers devraient sortir dans les prochaines semaines/mois. Maintenant, c’est au tour d’IKEA de se focaliser sur les deux appareils.

Des maquettes de consoles dans certains magasins

Comme nous l’apprend Express.co.uk, le géant suédois de l’ameublement a mis au point une nouvelle solution ingénieuse pour aider les clients à choisir plus facilement le meuble TV ou l’armoire qui convient à leur console. Un concept qui est d’autant plus utile vu que la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont réputées pour leurs dimensions énormes. Dans certains magasins Ikea, les consommateurs peuvent ainsi se servir de maquettes en carton reproduisant la forme et la grandeur des vraies consoles.

Des consoles fictives

Ces consoles fictives sont bien évidemment mises à la disposition de ceux qui veulent s’assurer de la compatibilité du meuble qu’ils souhaitent acquérir avec la PS5 ou la nouvelle Xbox avant de conclure l’achat. D’après nos confrères d’Express, c’est mieux que de devoir acheter ou construire une nouvelle armoire en cas de mauvais choix. Certes, les deux machines peuvent être placées aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, mais chaque joueur à sa position de prédilection. Le fait de disposer d’un meuble adapté à toutes les positions reste donc idéal.

Ikea has cardboard cutouts of and Xbox and PS5 so you can see how they'll fit in media centers. (From Imgur user JFP1) pic.twitter.com/QN1BAibbmW — Elyse Willems (@ElyseWillems) January 4, 2021

Vers la résolution des problèmes de disponibilité ?

Rappelons qu’en raison d’une demande très forte, certains joueurs n’ont pas encore reçu leur PlayStation 5 et leur Xbox Series X. En ce qui concerne en particulier la console next-gen de Sony, ses distributeurs devraient bientôt pouvoir mieux honorer les commandes.

Cela est dû au fait que le géant japonais aurait augmenté le rythme de production. De plus, l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en processeurs devrait avoir un impact positif sur la disponibilité de la PS5. Rappelons au passage que l’appareil intègre un processeur AMD Ryzen de troisième génération (Zen 2, 8 cœurs à 3,5 GHz) gravé en 7 nm, associé à un GPU personnalisé (RDNA2 d’AMD) et à 16 Go de RAM.