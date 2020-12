KFConsole : une "vraie" console de jeu vidéo signée KFC (le fast food) !

C’était en juin dernier que nous avons pour la première fois entendu parler de l’intention du géant américain de la restauration rapide de lancer une console de jeu vidéo. Une information que beaucoup jugeaient non fondée à l’époque. Maintenant, les choses se précisent. Nous venons effectivement d’apprendre que KFC a dévoilé la KFConsole, une machine ultime pour les gamers. Oui vous avez bien lu, KFC a lancé une console de jeu vidéo !

Une console capable de garder vos nourritures au chaud

Certains d’entre vous auront certainement du mal à y croire, mais sachez que la firme n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine de la technologie. En 2017, elle avait par exemple conclu un partenariat avec Huawei pour proposer une version personnalisée du 7 Plus.

Cette collaboration avait pour but de permettre aux consommateurs d’avoir un smartphone aux couleurs de l’enseigne pour fêter ses 30 ans en Chine. Plus récemment encore, en octobre dernier, KFC a levé le voile sur un contrôleur personnalisé pour la Xbox Series X.

Une vraie console de jeu

Avec la KFConsole, l’enseigne veut aller encore plus loin en dévoilant une vraie console de jeu. Celle-ci adopte une forme cylindrique, bien évidemment aux couleurs, de KFC. Malgré son aspect physique assez sobre, la KFConsole possède une particularité que la PlayStation 5 et la Xbox Series X n’ont pas. En effet, en plus d’être une console de jeu vidéo, elle permet de maintenir les aliments au chaud grâce à l’exploitation de la chaleur dégagée au cours d’une session.

Un processeur Core i9

Sur le plan technique, la KFConsole n’a pas non plus à rougir face à la nouvelle machine de Sony et celle de Microsoft. Pour la concevoir, KFC s’est associé à Cooler Master. Afin de faire tourner confortablement les jeux vidéo les plus gourmands en ressources, l’appareil intègre un processeur Intel Core i9. La carte graphique est fournie par Asus et l’enseigne annonce une possibilité d’afficher en 4K à 240 ips. Côté stockage, la KFConsole table sur deux disques durs SSD Seagate de 1 To chacun, soit 2 To au total.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Malheureusement, bien que le produit dispose déjà de sa propre page web, son prix et sa date de sortie demeurent inconnus. En attendant, vous pouvez déjà commencer à rêver. En effet, vu les caractéristiques mentionnées ci-dessus, la KFConsole sera une vraie « bête ».