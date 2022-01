Dans les McDonald’s chinois, vous pouvez désormais pédaler en mangeant pour bruler des calories

A travers le monde, les problèmes d’obésité sont au centre de nombreuses préoccupations. Les autorités sanitaires matraquent à coup de campagnes de prévention, qui appellent à la pratique régulière d’un sport. Et les marques d’agro-alimentaires tentent de réduire les apports en sucres et en graisses de leurs produits. Vous connaissez le slogan « Manger, Bouger », qui est d’ailleurs un programme nutritionnel conçu par Santé Publique France. Et si l’on pouvait prendre son repas en pratiquant du sport ?

En Chine, les fast-foods de la chaîne américaine Mc Donalds s’équipent désormais de drôles de tables ! Les consommateurs chinois vont pouvoir déguster leurs Big Mac ou Nuggets confortablement assis… sur une selle de vélo ! Et donc éliminer les calories engrangées en pédalant pendant qu’ils mangent ! Original, mais peut-être pas très pratique à l’utilisation. Présentation.

L’obésité au centre des préoccupations

Selon l’OMS, les personnes obèses sont trois fois plus nombreuses aujourd’hui qu’en 1975. En 2016, 1.9 milliards de personnes de 18 ans et plus souffraient de surpoids. Parmi eux, 650 000 étaient considérés comme obèses selon le calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC). Concernant les plus jeunes, ce sont 38 millions d’enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids et 340 millions de jeunes de 5 à 19 ans. Cette population est une grosse consommatrice de fast-foods. Mc Donalds a décidé d’agir pour protéger les plus jeunes de ce fléau.

Rappelons que l’on est considéré en surpoids avec une IMC supérieure ou égale à 25, et en obésité avec une IMC supérieure ou égale à 30. Au-delà de 40 d’IMC, on parle d’obésité morbide, ce qui peut s’avérer très dangereux pour la santé. Les pays les plus développés sont plus touchés par les problèmes d’obésité chez les jeunes que les autres… Les responsables seraient la « malbouffe » et la sédentarité, comme une évidence !

L’idée de Mc Donalds en Chine

Désormais, si vous entrez dans un Mc Donalds de Shangaï ou Guangdong, vous pourrez choisir de faire du vélo en mangeant ! Concrètement, vous trouverez un vélo, dont le guidon a été transformé en support pour poser votre plateau. Vous vous assiérez donc sur la selle en guise de tabouret, puis vos pieds seront supportés par des pédales… Que vous pourrez bien entendu actionner à la force de vos mollets ! Si vous aimez manger en musique, c’est possible aussi puisqu’un port USB est également prévu pour brancher smartphone ou tablette. Un outil multifonction qui va vous permettre de manger, bouger, et écouter de la musique, voire travailler.

#McWorldNews

One of the McDonald's in China has a bike people can ride while eating their food. In a viral TikTok video, customers at McDonald's can be seen trying to burn off the calories as they eat them.https://t.co/nxDdw0hEJZ#mcdonalds #exercisebike #China #bigmac — kevcomcdonalds (@KevcoMcdonalds) December 20, 2021

Une bonne idée vraiment ?

Si l’on ne peut que louer l’idée de perdre les calories accumulées par l’ingestion d’un menu Mc Donalds, nous ne sommes pas persuadés que ce soit la meilleure des solutions. D’après Mc Donalds Chine, cette étape serait la première vers des restos « bas carbone ». Voudraient-ils dans le futur que les clients alimentent certains appareils électriques grâce à leurs forces musculaires ? Les Mc Do chinois ont, au moins, gagné en notoriété avec les clients qui se filment et font un carton sur TikTok… Mais ne serait-il pas plus judicieux, à l’heure où le vélo électrique envahit les villes, de développer un accès drive réservé aux deux-roues ? Pas sûre que pédaler en mangeant soit la meilleure idée du siècle mais nous vous laisserons juger !