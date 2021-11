Couscousmobile : ce food truck lutte contre la malbouffe en ne proposant que du “fait maison” !

De nos jours, la malbouffe devient le mode de restauration favori de bien des gens. Plus rapide à préparer et pour beaucoup, meilleure pour le goût, ce mode d’alimentation séduit de plus en plus de consommateurs. Cependant, elle peut s’avérer néfaste pour la santé.

Afin de lutter contre ce phénomène qui continue de contaminer les foyers, bon nombre de moyens sont mis en place. De plus en plus, des restaurants proposent de la nourriture saine sur le même principe que les fast-foods. Mais, depuis un moment, une étonnante caravane a retenu l’attention de plusieurs passants: la Couscousmobile.

Un food truck plutôt… loufoque

La Couscousmobile serait l’invention d’un Français qui a décidé de se lancer dans la restauration nomade tout en luttant contre la malbouffe. Lorsque nous entendons food truck, nous pensons instinctivement à des pizzas, burgers ou encore des hot dogs. Mais celui-ci à de quoi se démarquer des camions que nous connaissons !

Cette curieuse caravane a fait sa première apparition pendant le mois d’août sur des parkings ainsi que devant des centres commerciaux. Bien que la Couscousmobile devra faire beaucoup de chemin pour vaincre la malbouffe, l’expérience vaut le détour. Le propriétaire de cette fameuse caravane est Jawad, chef âgé de 32 ans. Bien décidé à instaurer un tout autre type de food truck, le chef a décidé de se lancer dans l’aventure, accompagné de la recette magique de sa mère: un délicieux couscous marocain.

Et ce chef trentenaire ne compte pas s’arrêter là. Son objectif ? remplacer les plats typiques des food trucks par de véritables plats marocains inspirés de ses origines. « Au début, j’avais planché sur une carte plus “traditionnelle” : des burgers, des hot dogs… » explique-t-il.

Afin d’avoir la chance de goûter au fabuleux couscous de la maman de Jawad, sachez que vous pouvez le croiser les midi de semaine, de Gennevilliers à Saint-Ouen-l’Aumône. Et apparemment, la Couscousmobile a été testée et approuvée par plus d’un consommateur !

De la caravane au couscous fait maison

C’est au cours de la pandémie de la Covid-19 que ce jeune chef âgé de 32 ans eu l’idée d’inventer la Couscousmobile. Jawad connaissait déjà le métier, mais la situation de la pandémie l’a décidé à offrir aux Français quelque chose de nouveau. Auparavant, le chef avait déjà tenu des grills d’un kebab ou d’un burger, mais il voulait que son food truck se démarque des traditionnels que nous connaissons tous.

Après l’acquisition d’une vieille caravane des années 80, Jawad s’est donc lancé dans l’aventure de la Couscousmobile. Lors de la période de confinement, le propriétaire de ce food truck a alors rénové et repeint entièrement la caravane, et ce, par ses propres moyens et selon ses envies. Loin des modèles que nous connaissons, la Couscousmobile présente un style particulier. Repeinte d’un noir profond doté d’une simple bande jaune, le chef s’est notamment inspiré du super-héros Batman afin de personnaliser sa caravane. « J’ai eu une révélation. J’ai regardé les contours de la caravane, et j’y ai vu comme une Batmobile. » explique Jawad.

Cependant, le seul point négatif pour ce chef est de réussir à trouver des emplacements publics facilement. Mais pas d’inquiétude si vous n’arrivez pas à croiser la Couscousmobile près de chez vous. Celle-ci a déjà été contactée par des entreprises !