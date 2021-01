Walkingboxes, des « remorques food truck » adaptées aux véhicules légers et fabriquées à partir de conteneurs recyclés

Alors que les restaurants sont fermés dans la quasi-totalité du monde depuis des mois, les restaurateurs ont dû innover pour tenter de se maintenir à flot. La vente à emporter est devenue leur seule source de revenus et il faut trouver des alternatives pour tenter de conserver un chiffre d’affaire.

Si, en Belgique, un restaurateur sert désormais ses clients dans leur camping-car, un allemand, Daniel Lorch, invente la Walkingboxes ! Une sorte de cuisine mobile qui ressemble à une tiny-house mais avec la fonction particulière d’être une cuisine sur roues ! Les walkingboxes s’adressent à une nouvelle génération de cuisiniers… Et les demandes pourraient exploser face à l’incertitude de réouverture des établissements. Présentation.

Adaptées aux véhicules légers

Daniel Lorch souhaite rendre la nourriture gastronomique accessible au plus grand nombre. Sur une idée de sa mère, il fonde les walkingboxes en janvier 2020. Ces boxes se présentent sous la forme de tiny-houses montées sur remorque. Ce sont en fait, des camionnettes alimentaires durables fabriquées à partir de conteneurs d’expédition.

Ces walkingboxes sont montées sur des châssis de véhicules et ne dépassent par les 3 tonnes. Les containers d’expédition en acier, sont plus légers et robustes que ceux utilisés habituellement. Ils étaient donc parfaits pour cette utilisation. Elles peuvent donc être attelés à des véhicules légers tels que breaks ou fourgonnettes.

Un intérieur équipé en acier inoxydables

Concernant l’intérieur de ces cuisines mobiles, le restaurateur peut choisir toute une série d’option : Lettrage lumineux, bannière en bâche ou enseigne. Quant aux éléments de cuisine, ils sont tous fabriqués en acier inoxydables, les meubles eux, sont de conception italienne. Alors les walkingboxes, un nouveau modèle de restauration pour contourner la fermeture forcée ?

Plus d’infos

Projet : Walkingboxes

Site officiel : walkingboxes.de

Page Instagram : @walking.boxes

Designer : Daniel Lorch