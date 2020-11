Baluchon- Tiny House Nano : cette mignonne et petite maison sur roues a tout d’une grande !

Comme aux États-Unis et dans les autres pays européens, la tendance des Tiny house fait de plus en plus d’adeptes chez nous. Il existe même en France des professionnels qui ont fait le choix de se spécialiser dans ce domaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Cette situation témoigne de l’intérêt que les Français ont pour le concept. Baluchon fait partie de ces entreprises françaises auxquelles vous pouvez confier la conception et fabrication de votre petite maison remorquable. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir un de ses produits : le Nano. Il s’agit comme son nom l’indique d’une Tiny house particulièrement petite.

La plus petite réalisation de Baluchon

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que Baluchon est une start-up implantée au Pallet (Loire-Atlantique), à environ 20 km de Nantes. Elle a été créée par deux jeunes passionnés dont l’objectif est de populariser le concept des Tiny house en France. Quant au Nano, il s’agit de la plus petite micro-maison de leur catalogue. Posée sur une remorque qui n’a qu’un seul essieu, la structure ne fait que 3,3 mètres de long pour 2,3 mètres de large.

En dépit de sa faible dimension, cette micro-maison made in France a de quoi assurer le confort de ses occupants. Il comporte notamment une petite cuisine équipée d’un évier et d’un espace de rangement en dessous. Des toilettes sèches et une douche de 70 x 70 cm sont également prévues. On y accède via une porte coulissante.

Une Tiny house idéale pour vos vacances

Compte tenu de sa taille, le Nano n’est certainement pas fait pour ceux qui désirent vivre en permanence dans une micro-maison. Cependant, grâce à ses équipements, ce modèle est idéal pour les vacances et les sorties en camping.

Sachez qu’en plus des éléments mentionnés ci-haut, une banquette peigne est de la partie. Une fois dépliée, elle est capable d’accueillir deux personnes pour la nuit. Un troisième couchage se trouve au-dessus. Sécurisé par un filet, celui-ci convient à un enfant.

Afin de profiter au mieux de la lumière naturelle et laisser l’air circuler librement, la Tiny house signée Baluchon est dotée de plusieurs fenêtres, dont une de type œil-de-bœuf. Comme la porte, celles-ci sont vitrées. L’ensemble ne pèse que 1,6 tonne, ce qui signifie que la remorque peut être tractée en suivant une formation B96 qui dure 7 heures. Côté prix, sachez que cette micro-maison clé en main coûte 39 500 € TTC.

Plus d’infos :

Designer : Baluchon

Site officiel : tinyhouse-baluchon.fr

Page Facebook : Tiny-house-Baluchon