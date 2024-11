IKEA dévoile une Tiny House pour lutter contre la précarité des seniors et des sans-abris

La première fonction d’une tiny house, lorsqu’elle a fait son apparition en 2004 à la suite de l’Ouragan Katrina, était de redonner un toit aux sans-abris. Puis, les tiny houses sont devenues des habitations à part entière, largement plébiscitées dans le monde entier. Grâce à l’initiative du géant suédois de l’ameublement IKEA, les tiny houses pourraient retrouver leur fonction originelle, avec le modèle initié par l’enseigne que Nathalie vous présentait dans cet article, en juin 2023. Dans la ville de San Antonio au Texas, IKEA vient de collaborer avec le cabinet d’architecture WestEast Design Group’s Social Impact Studio pour redonner un logement aux personnes âgées ou aux sans-abris. Une initiative salutaire pour les milliers de personnes qui n’ont plus de toits pour s’abriter. Découverte.

La ville de San Antonio pour répondre à la crise

Aux États-Unis, après la pandémie de la COVID-19, qui a provoqué des licenciements en série et une crise économique sans précédent, plus de 3 000 personnes se sont retrouvées sans logement dans cette ville. IKEA a ainsi décidé d’aménager ses tiny houses pour répondre à cette problématique sociale. L’idée est donc de proposer des « petites maisons » aménagées pour offrir aux résidents un environnement sécurisant, propice à la guérison, à Towne Twin Village, une communauté de logements permanents en construction à San Antonio, Texas. En effet, parmi ces sans-abris, de nombreux seniors vulnérables souffrant de maladies chroniques vivaient dans des campements depuis des années. Les premières IKEA Small Home seront, par conséquent, une réponse pour ces personnes âgées, sans ressources ou malades.

Visite de la première IKEA Small Home

Le premier modèle de la petite maison, baptisé « IKEA Small Home », est conçu pour procurer un environnement apaisant et adapté aux besoins spécifiques des résidents. Avec une surface de 34 m², elle est un peu plus spacieuse qu’une tiny house classique et est meublée dans la plus pure tradition de ce que propose IKEA ! Ainsi, on y trouve une structure en bois ornée de rideaux blancs et de balustrades noires, symbolisant un refuge intime inspiré par des éléments de la nature. Selon Sam Eisenman, partenaire commercial en développement durable chez IKEA US, la maison doit être plus qu’un simple espace physique : « c’est l’endroit où nous pouvons trouver du confort, de la paix et un sentiment d’appartenance », affirme-t-il.

Une maison adaptée aux utilisateurs

La petite maison IKEA n’a pas été conçue « derrière un bureau », mais en fonction des besoins de ceux qui vivront à l’intérieur. Pour ce faire, un prototype a été exposé dans le magasin IKEA de Live Oak, où des résidents ont été invités à partager leurs attentes pour ce type de logement, notamment en matière de sécurité et de confort.

Ces retours ont influencé le design final et les employés ont suivi une formation pour appliquer des principes de conception axés sur le bien-être des résidents. Outre le fait qu'elle apporte un logement à des personnes vulnérables, elle pourrait devenir un modèle d'habitation pour résoudre une partie de la crise du logement qui sévit aux États-Unis.