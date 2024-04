Le constructeur Français Baluchon dévoile la « Mina », la Tiny House et habitation principale de Mathéa

Il y a presque dix ans, au Pallet, près de Nantes, naissait l’entreprise Baluchon, sous l’impulsion de Laëtitia et Vincent, deux inconnus qui avaient pour passion le bois. Lorsqu’ils se rencontrent, ils fondent l’entreprise Baluchon, qui, en 10 ans, est devenue l’une des leaders de la construction de tiny houses personnalisées en France. Leurs tiny houses sont construites selon les besoins et les souhaits de leurs clients, et donc, totalement personnalisables. C’est le cas de leur dernière petite maison, baptisée Mina, qui vient de trouver sa place dans les Alpes-Maritimes, où Mathéa, propriétaire, y vivra à l’année. Découverte.

Présentation de la tiny house Mina

La Tiny house de Mathéa, nommée affectueusement Mina, incarne un aménagement lumineux et plein de couleurs. Le salon propose une grande banquette dotée de tiroirs de stockage, pouvant également se transformer en lit d’appoint pour accueillir chaleureusement un invité. Deux étagères et deux placards au-dessus de la banquette sont équipés de bandeaux LED discrets avec variateurs d’intensité, offrant ainsi une lumière tamisée et une ambiance douce en soirée. En hiver, un poêle à bois réchauffe agréablement l’espace. La pièce est agrémentée d’une table basse en chêne qui intègre un compartiment de stockage pour les bûchettes. L’accès à l’étage se fait par une charmante échelle de meunier.

La mezzanine procure un espace couchage avec un lit double et un filet tendu qui se transforme en espace détente et lecture sous le Velux. Une balustrade en cordage sécurise l’étage, ajoutant une touche d’originalité. La cuisine de la Tiny house est bien équipée, comprenant un meuble tout équipé et un plan de travail en chêne qui se prolonge avec une table pour deux personnes. En face, des modules de rangements en chêne s’articulent autour d’un élégant réfrigérateur Smeg. La salle de bain est bien agencée avec une douche pentagonale, des toilettes sèches munies d’un seau inox et un compartiment pour les copeaux, ainsi que des meubles de rangement pour les vêtements.

Que faut-il savoir de plus ?

L’intérieur du Châssis Baluchon allie harmonieusement le charme du bois à des matériaux écologiques. Le parquet en pin des Landes massif thermotraité et les lambris en épicéa brut blanc et naturel raboté ajoutent une touche d’authenticité et de chaleur à l’ensemble. L’isolation, réalisée avec du coton, du lin et du chanvre, assure une ambiance saine et agréable à vivre. L’aménagement en chêne massif et épicéa est pensé avec ingéniosité pour optimiser l’espace. Pour une expérience de vie unique, un espace lecture sur un filet tendu à l’étage, sous un grand Velux, permet de se détendre tout en admirant la vue extérieure. Pour préserver l’équilibre de l’environnement intérieur, une ventilation performante est assurée par une VMC double-flux Lunos et un extracteur d’air.

Les techniques de la tiny house Mina

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile : 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium.

Double vitrage. Fenêtre de toit Velux.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : chauffe-eau instantané au gaz Saunier Duval, gazinière, four et plaques Hotpoint, réfrigérateur Smeg.

Parquet / Plancher : pin des Landes massif thermotraité et trois plis épicéa.

Vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV.

Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Et comme toujours chez Baluchon, il y a un petit plus conçu selon le désir du client. Dans la tiny house Mina, c’est un espace lecture sur un filet tendu à l’étage, sous un grand Velux ! Plus d’informations et de photos : tinyhouse-baluchon.fr. Que pensez-vous de cette Tiny House ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .