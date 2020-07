Belgique : un jeune entrepreneur retape de vieilles caravanes et les transforme en structures pour l’événementiel !

En Belgique, il existe un concours organisé depuis 2006 : La Vitrine de l’Artisan. Ce concours vise à promouvoir l’artisanat mais également à susciter des vocations auprès des jeunes. Chaque année ce sont 10 jeunes entreprises qui deviennent ambassadeurs d’un artisanat original.

Parmi eux, cette année, La Caravane Passe, une étonnante entreprise qui recycle de vieilles caravanes destinées à la casse, en de petits îlots fonctionnels pour l’évènementiel. Les lauréats de ce concours sont jugés sur leurs parcours, leur plan marketing mais aussi et surtout sur l’originalité et la qualité de leurs produits… La Caravane passe résout l’équation haut la main !

Alexis Fronistas, un jeune belge s’est lancé dans le recyclage de vieilles caravanes. Il les retape, les répare et leur donne une utilité originale… L’une se transforme en photomaton avec divan de cuir et ambiance cosy. L’autre devient une buvette toute équipée : eau, électricité, frigos… Stand de DJ ou podium pour deux autres encore !

Comme tous les autres lauréats, Alexis et « La Caravane Passe » s’inscrivent dans une démarche écoresponsable. Ils utilisent des matériaux écologiques et produits localement. La préservation de l’environnement est une valeur essentielle de ce concours. Les entrepreneurs présents doivent donc s’engager dans une démarche citoyenne et écologique.

Début de notre série avant/après 🌟Aujourd’hui, nous vous proposons: ▶️ LA BILLETERIE 🎟Achetée en 2016 à une dame… Publiée par La Caravane Passe – Location de caravanes événementielles sur Vendredi 10 avril 2020

Aujourd’hui, « La Caravane Passe » compte 54 caravanes dont 24 sont déjà fonctionnelles. Il espère bien pouvoir terminer ses projets en cours pour que les visiteurs et jury puissent découvrir la totalité du projet dès le mois de septembre… Une idée originale pour que perdure ces caravanes mythiques non ? Alexis compte évidemment sur le vote du public pour décrocher le premier prix… Il est sur la bonne voie, c’est vraiment original et plutôt réussi non ?