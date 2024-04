Ces 4 inventions de nos voisins belges qui ont changé le monde, la cinquième est française (désolé)

Que connaissons-nous de la Belgique, ce petit pays d’Europe frontalier avec la France ? Dans les faits, lorsque l’on évoque la Belgique, nous reviennent les blagues belges, les frites, le chocolat ou la bière en termes de gastronomie. Géographiquement, nous connaissons Bruxelles, capitale et l’un des sièges du Parlement Européen, et peut-être Liège ou Charleroi ? Certains sujets de Sa Majesté le Roi de Belgique, qui est aujourd’hui, le Roi Philippe de Belgique depuis 2013, sont des inventeurs qui ont marqué leurs époques respectives. Retour sur quatre inventions belges, à mille lieux des blagues de même nationalité, qui nous sont aujourd’hui indispensables. Découverte.

L’invention du saxophone

Vous aimez écouter John Coltrane, saxophoniste de grande renommée dans le monde entier ? Saviez-vous que sans Adolphe Sax, facteur (constructeur d’instrument de musique) les plus grands saxophonistes du monde n’auraient jamais connu le succès, ni même leurs instruments ? L’homme veut créer « un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à cordes, mais qui possédât plus de force et d’intensité que ces derniers ». Adolphe Sax vit en France à l’époque de son invention, et c’est donc dans notre pays qu’il dépose le brevet d’invention n° 3 226 du 21 mars 1846. Le saxophone serait en conséquence une invention franco-belge ?

La bakélite

La bakélite, c’est l’ancêtre du plastique, et sans elle, et son inventeur, le chimiste belge Leo Baekeland, nous n’aurions peut-être pas connu l’ère du plastique polluant ! Le problème étant que cette invention est uniquement le « fruit du hasard », elle n’a pas été créée dans un but précis. Le chimiste, qui avait inventé un papier photo révolutionnaire au début du XXᵉ siècle, il cherche à créer un produit qui pourrait remplacer la porcelaine. Rappelons, qu’à cette époque, cette matière est utilisée dans les tableaux électriques par exemple, la demande est donc forte, mais la matière pourrait manquer. À force d’expériences et de potions chimiques, il découvre une matière qui peut remplacer la porcelaine, à base de pétrole, la bakélite, qui deviendra, plus tard, le plastique, avec les effets néfastes que l’on connaît !

L’invention du patin à roulettes ?

Les plus anciens de nos lecteurs se souviendront des patins à roulettes, les vrais. Deux plaques de fers jonchées de quatre roulettes, des lanières pour les fixer sur la chaussure, et… roulez, jeunesse, dans un bruit fracassant ! Les rollers sont apparus bien plus tard, mais ceux qui ont connu le vrai patin à roulettes n’ont pas 20 ans, c’est certain ! Bref, le patin à roulettes existe depuis 1800 quand le belge Jean-Joseph Merlin, l’invente en cherchant un moyen de se déplacer plus vite ! Bien lui en a pris, même s’il faut reconnaître que les patins à roulettes tels qu’il les a inventés était sacrément « casse-gueules », mes genoux s’en souviennent encore, je crois !

L’invention de la monnaie « Euro »

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2002, l’Euro a remplacé le franc français, le franc belge, la peseta, l’escudo, le deutsche mark, ou encore le florin. Toutes ces monnaies qui étaient, une identité nationale, sont devenues l’Euro que l’on connaît. Facilitant le tourisme, les échanges commerciaux et évitant les taux de change fluctuants, l’Euro est une invention belge. Germain Pirlot, belge de son état, suggère le nom d’Euro, pour une monnaie commune à tous les pays de la zone économique européenne. L’homme, fervent défenseur de l’Europe économique, écrit alors au Président de la Commission Européenne de l’époque, Jacques Delors, lui aussi européen convaincu, et obtient son aval.

Bonus : et la frite ? Belge ou Française ?

Alors, pour les frites, c’est plus compliqué pour en déterminer sa paternité. Les Belges et les français se battent depuis des années pour revendiquer l’invention de la frite ! La Belgique est le plus grand exportateur de pommes de terre en Europe, et il faut reconnaître que les frites belges sont extraordinaires. Néanmoins, selon la légende, la frite serait née à Paris dans les années 1800. Et, ce sont des vendeuses de beignets qui auraient eu l’idée de plonger des morceaux de pommes de terre dans de l’huile bouillante pour les vendre sur le Pont Neuf à Paris. Nous vous laisserons débattre sur le sujet ! Alors, la frite, Belge ou Française, selon vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .