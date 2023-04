Passion Mobility dévoile des rollers électriques qui se pilotent avec les mouvements des pieds : les JoyErider

La mobilité urbaine est un enjeu majeur dans de nombreuses villes du monde. Pour cause, l’augmentation constante de la population urbaine et de la demande croissante de déplacements quotidiens. Les villes sont confrontées à des défis tels que les embouteillages, la pollution atmosphérique, le bruit, les émissions de gaz à effet de serre et les problèmes de santé publique associés. Les solutions de mobilité urbaine durables incluent des modes de transport tels que les transports en commun, les vélos électriques, les trottinettes électriques, les systèmes de covoiturage et les véhicules électriques. Dans ce domaine, la start-up taïwanaise Passion Mobility innove avec des patins à roulettes électriques intelligents, qui fonctionnent en tapant du pied. Une invention étonnante ! Découverte.

Pourquoi la mobilité urbaine devient un enjeu majeur ?

Le développement de moyens de transport écologique devient une priorité pour de nombreuses villes. Elles cherchent à réduire les impacts négatifs du transport urbain sur l’environnement et la santé publique, tout en améliorant l’efficacité et la qualité de vie des habitants de la ville. Passion Mobility invente un « e-skate » à mi-chemin entre le skateboard et les rollers, pour les déplacements urbains. L’entreprise annonce les JoyErider, comme « les premiers patins motorisés de tous les temps, sans télécommande ».

Le JoyErider, qu’est-ce que c’est ?

Les rollers JoyErider ont été officiellement annoncés le mois dernier au salon du vélo Taipei Cycle. Ces patins d’un nouveau genre ressemblent à des patins classiques qui s’installent sous la chaussure de l’utilisateur. Pour qu’ils se mettent en marche, il suffit de taper deux fois avec l’avant du pied, tandis que pour les arrêter, il suffit de tapoter l’autre pied sur le sol en roulant. Le démarrage et le freinage ne sont plus assurés par une télécommande, mais par le mouvement des pieds. Il suffit de configurer les mouvements via une application, pour utiliser cet ingénieux mode de déplacement. En quelques clics, vous créez votre propre contrôle unique.

Techniquement, chacun des JoyErider est assuré par un moteur électrique de 150 W, qui propulse l’utilisateur à une vitesse maximale de 20 km/h. Ils se dotent d’une batterie lithium ion de 24 V/3,5 Ah qui se charge en trois heures et confère une autonomie de 20 km environ. Côté freinages, les roues en polyuréthane de 89 mm s’équipent d’un système de freinage électronique. Sur les différentes vidéos publiées par la marque, ces patins à roulettes électriques d’un nouveau genre semblent être enfantins à utiliser. En revanche, il n’existe aucune information sur le prix des JoyErider, ni sur leur disponibilité, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Alors que les trottinettes électriques en ville font l’objet de nombreuses controverses, ce nouvel engin posera certainement la question de la sécurité quant à son utilisation en ville !

Toutes les spécificités techniques de cette drôle d’invention

Dimensions : L 480 × l 135 × H 280 mm.

Taille de roue : avant/arrière 3,5 pouces.

Poids net : 3 kg.

Pointure du costume : 27-33 cm.

Charge utile max : 100 kg.

Portée maximale : 20 km.

Vitesse maximale : 20 km/h.

Pente maximale : 8 ⁰.

Puissance nominale : 150 W × 2.

Batterie lithium ion : 24 V 3,5 Ah (90 Wh) x 2.

Chargeur : 29,4 V 2 A.

Temps de charge : 3 h.

Indice d’étanchéité : IP54.

Système de freinage : freinage électrique.

Pour en savoir plus sur les produits innovants de cette marque ? Rendez-vous sur passionmobility.com.