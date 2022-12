Flaneurz invente un système universel pour transformer en quelques secondes des baskets en rollers

Pour vous déplacer plus facilement en ville, vous utilisez peut-être la trottinette électrique. Moins encombrante qu’un vélo, souvent pliable, elle est devenue l’un des moyens de transport individuel préféré des citadins depuis quelques années. Cependant, la trottinette en ville pose de nombreuses questions en matière de sécurité, car rien n’encadre son utilisation pour le moment. Par conséquent, elle devient un fléau dans certaines villes. Si vous ne souhaitez pas rejoindre la horde d’utilisateurs de trottinettes en ville, vous pourriez peut-être opter pour le roller. À condition d’avoir quelques restes de votre adolescence, dont les quelques figures en roller que vous avez réalisées pour épater vos amis. La marque française Flaneurz propose le Slades, un système ingénieux qui va vous permettre de fixer des roulettes à vos chaussures. Découverte !

Pourquoi cette invention ?

Remontons dans le temps. Dans les années 1980, nous étions nombreux à nous essayer aux rollers et à tenter quelques figures, pas toujours convaincantes. Mais les rollers des années 1980 étaient lourds aux pieds, comme dans le sac à dos d’ailleurs. Et bien sûr, il fallait une paire de chaussures de « secours » quand la partie de rollers était terminée. Il faudra tout de même vous assurer de toujours savoir utiliser des rollers et porter un casque pour plus de sécurité ! Avec le système de Flaneurz, vous allez pouvoir garder vos chaussures et, en quelque sorte, les transformer en roller en leur ajoutant des roulettes. Moins d’encombrement, moins de poids, le système est ingénieux !

De quoi s’agit-il ?

Il aura fallu trois années de recherches, de développement et de prototypes avant que Slades ne soit lancé par Flaneurz en 2015. L’invention est finalement assez simple, mais comme pour toutes les inventions : il fallait y penser ! Le système repose sur une petite planche équipée de quatre roulettes qui vient directement se fixer sur la semelle des chaussures. Serait-ce le remplaçant des vieux patins à roulettes que l’on fixait sur nos chaussures à l’aide de lanières en cuir ? Cela y ressemble beaucoup, mais c’est un peu plus « design ». Attention cependant, le Slades ne s’adapte pas à toutes les chaussures : il n’est pas conçu pour les chaussures de ville. En revanche, il peut être installé sur les modèles suivants : Cali de Puma, Forum d’Adidas, Air Force 1 de Nike et sur la marque Veja.

Comment ça marche ?

Dans un premier temps, vous devrez acheter l’un des modèles de sneakers cités plus haut, puis la confier à l’équipe de Flaneurz qui se chargera d’installer le système dans la semelle de vos chaussures. Quelques jours plus tard, vous recevrez vos chaussures équipées du Slades et pourrez donc les transformer en rollers. Néanmoins, le Slades a un coût assez important, puisqu’il faut compter entre 470 à 610 €, le prix de la paire de chaussures compris.

Mais pour 290 €, vous pouvez aussi acheter directement une paire de sneakers conçue par Flaneurz, préalablement équipée du système Slades. Baptisées S Quad, elles sont disponibles en noir ou blanc et leurs pointures sont déclinées du 36 à 46. N’est-ce pas un cadeau de Noël original pour les nostalgiques du roller, non ? Pour plus d’informations, rejoignez le site Flaneurz.