Atmosgear : les premiers rollers à assistance électrique arrivent et ils sont français

En matière de véhicules électriques, nous pensions avoir fait le tour de la question… Voitures, vélos, trottinettes, hoverboards, vélos cargo, mini voitures, quadricycles, bus, ils se sont tous plus ou moins électrifiés ces dernières années et envahissent les villes. Il existe pourtant un moyen de locomotion qui n’était, à priori, pas encore passé à l’électrique : les rollers, ou anciennement appelés patins à roulettes ! Mais, grâce à Atmosgear, une jeune pousse parisienne, le monde des rollers pourrait connaître une petite révolution. La start-up a, en effet mis au point, les premiers rollers électriques. Ils existent déjà, et leur livraison est prévue pour le mois de septembre prochain. Découvrez ces étonnants rollers électriques qui sont français; une raison supplémentaire pour vous convaincre !

Les premiers rollers à assistance électrique sont français !

Cocorico ! La jeune start-up parisienne Atmosgear vient en effet de mettre au point une invention géniale… Grâce à une algorithme qui gère la puissance délivrée en fonction de la vitesse atteinte, les premiers rollers à assistance électrique apparaîtront cet automne dans notre pays. Actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule, le système est parfaitement au point, et vous allez donc pouvoir être les premiers à posséder cette jolie invention française. La start-up a été fondée par Mohamed Soliman, ingénieur diplômé de l’Université de Compiègne, et il a évidemment déjà fait breveter son invention. Puisque les rollers étaient encore les seuls moyens de locomotion doux à ne pas bénéficier d’assistance électrique, il a décidé de les inventer !

Atmosgear c’est quoi ?

Pour concevoir leur produit innovant, l’équipe d’Atmosgear a inventé un système d’assistance électrique qui est intégré sur les rollers. L’assistance électrique au patinage fonctionne sur deux modes:

Un mode simple qui laisse le soin à l’utilisateur de mettre les moteurs en marche avec une télécommande, avec laquelle il est également possible de ralentir et d’accélérer sur une distance totale de 30 kilomètres environ.

Un second mode qui fonctionne un peu comme sur les vélos électriques: le moteur va alors assister chaque poussée de la jambe, une véritable assistance, précise qui pourra aider le patineur dans une côte par exemple, ou bien sûr, à gagner en vitesse.

Les rollers, bien qu’ils soient assistés, restent des rollers, et demandent donc de savoir les utiliser ! Ils ne disposent pas de stabilisateurs par exemple, donc si vous ne savez pas pratiquer le roller, ils ne vous aideront pas à vous tenir sur vos deux pieds. Ils se destinent plutôt à ceux qui pratiquent déjà le roller en ville, mais qui souhaitent bénéficier de l’assistance électrique.

Combien coûtent-ils actuellement ?

Pour être parmi les 100 premiers à posséder ces rollers électriques géniaux, il faudra débourser la somme de 1300€ au minimum… En effet, le « Dream Pack » se compose d’une paire de platines motorisées en configuration 2 x 110 mm, une télécommande, un badge numéroté en aluminium et les frais de port offert. Ils sont disponibles en 6 couleurs, deux classiques : noir ou blanc, et quatre “flashy”, pour que l’on remarque bien vos nouveaux rollers peut-être ? Pour terminer, sachez que, comme tous les engins à assistance électrique, les rollers Atmosgear ne dépasseront pas les 25 km/h. L’assistance se coupera donc une fois cette vitesse atteinte; pour aller plus vite, il faudra compter sur vos quadriceps !