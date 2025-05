AtmosGear, des rollers électriques qui vont (vraiment) plus loin

À la Foire de Paris, une invention française fait sensation : les rollers électriques AtmosGear. Vendus actuellement 699 €* au lieu de 770 €, ces patins motorisés made in France pourraient bien révolutionner nos trajets urbains et réveiller l’ado glissant qui sommeille en chacun de nous. Franchement, ils me tentent bien, même si l’équilibre n’a jamais été mon fort, je me dis que ce serait peut-être l’occasion ! Télécommandés, rapides (jusqu’à 25 km/h, là, j’ai peur) et dotés d’une autonomie de 20 à 30 km, ils sont inspirés d’un manga japonais culte, Air Gear, comme l’explique cet article publié sur Rtl.fr. Mais, ici, ce ne sont pas des savants fous de Tokyo qui les ont conçus… c’est Mido Soliman, un passionné français de 27 ans. Et franchement, il fallait oser. Découverte.

Des rollers qui vont (vraiment) plus loin

Quand on vous parle de rollers électriques, vous imaginez peut-être un truc encombrant, bruyant, voire un peu ridicule. Détrompez-vous. AtmosGear, c’est 700 g de plus qu’une platine classique et un moteur caché directement dans la roue centrale, quasiment invisible. Le design est épuré, discret… et surtout, compatible avec toutes les boots, grâce aux adaptateurs inclus. Que vous soyez freeskater du dimanche ou expert des figures urbaines, vous pouvez garder votre style, tout en ajoutant une belle dose de vitesse. Et, parlons-en, de la vitesse : 25 km/h en pointe, un vrai plaisir sur piste cyclable. Et, si la batterie tombe à plat ? Pas de panique, ces rollers sont hybrides : on peut toujours patiner à l’ancienne, sans électricité. Et, ce n’est pas tout : vous pouvez même recharger la batterie en patinant.

Une télécommande au doigt et à l’œil

Ce qui rend l’expérience AtmosGear encore plus fluide, c’est sa télécommande sans fil. En une pression du pouce, vous accélérez, freinez, ralentissez… voire, reculez, si vous avez raté la dernière boulangerie. Les voyants lumineux vous informent du niveau de batterie, et le tout tient dans la main sans gêner le ride. Autre détail bien pensé : lorsque vous relâchez la gâchette, le moteur passe en roue libre, et les rollers redeviennent normaux. Bref, AtmosGear vous propose le meilleur des deux mondes : la liberté du patinage, et la puissance de l’électrique, sans jamais choisir entre l’un ou l’autre.

AtmosGear en quelques points clés

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 20 à 30 km

Recharge secteur : 1 heure

Recharge en patinant : +15 % d’autonomie

Poids de la platine : 700 g de plus qu’un roller classique

Compatibilité : Boots UFS, Trinity, Freeskate (adaptateurs inclus)

Moteur : intégré dans la roue centrale (110 mm, 90A)

Inclinaison max. : capable de monter une pente de 15°

Poids supporté : jusqu’à 120 kg

Télécommande : sans fil, fonctions complètes + voyants batterie

AtmosGear VS Rollers classiques : le match

Pour vous donner un aperçu des différences entre l’invention que je vous présente et les vieux rollers de mon père, voici une petite infographie récapitulative :

AtmosGear : un rêve de gosse devenu réalité

Ce qui rend AtmosGear si attachant, ce n’est pas seulement sa technologie. C’est l’histoire derrière. Mido Soliman, son inventeur, a eu l’idée à 12 ans, en regardant un manga. Persuadé que ces rollers existaient déjà au Japon, il découvre que non… et décide alors de les créer lui-même. Quelques années, quelques brevets et beaucoup de passion plus tard, les voilà sous nos pieds. Et franchement, il fallait y croire : réinventer le roller, en pleine ère des trottinettes et des vélos électriques, ce n’est pas rien.

Vous souhaitez en savoir plus, ou passer commande ? Rendez-vous sur le site officiel : atmosgear.com. Et vous, seriez-vous prêts à tester ces rollers électriques pour vous déplacer avec style et sans effort ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .