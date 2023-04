Rollkers : l’invention d’une semelle à chenilles pour se déplacer deux fois plus rapidement sans se fatiguer

Qui n’a jamais rêvé de voler pour se déplacer plus vite, moins se fatiguer et gagner du temps ? Pour la plupart d’entre nous, le quotidien se résume à une course contre-la-montre, entre la maison, les enfants, le travail, les tâches ménagères et le reste ! Dans un conte pour enfants, Les Bottes de Sept Lieues, il est possible de chausser des bottes et de parcourir 7 lieues (environ 30 km) en une seule enjambée. Ce n’est pourtant qu’un conte de fée ! On ignore si la start-up parisienne Rollkers s’en est inspirée. Cependant, elle propose des semelles révolutionnaires, qui vous offrent la possibilité de marcher deux fois plus vite sans vous fatiguer. Incroyable, non ? Ce nouveau procédé de micromobilités devrait bientôt être commercialisé. Découverte.

Les semelles Rollkers, qu’est-ce que c’est ?

Les semelles Rollkers sont l’invention de Paul Chavand, un prof de mathématiques devenu inventeur ! En effet, ce sont des dispositifs portables qui se fixent sous vos chaussures et conçus pour augmenter votre vitesse de marche et réduire votre fatigue. Ils sont destinés à faciliter la marche ou la course, mais n’ont pas été inventés pour remplacer les activités. Alimentés par une batterie rechargeable, ils peuvent être contrôlés par une télécommande. Disponibles sous différentes tailles, les Rollkers peuvent être ajustés à la pointure de chaque utilisateur. Cette invention ne date pas d’hier, mais de l’année 2015. 2023 devrait être l’année de la concrétisation du projet et de sa commercialisation.

Des semelles à réalité augmentée, pour quoi faire ?

Rollkers vient de la contraction des mots « rollers » et « walkers », marcheur en anglais. La start-up française a développé cet étonnant concept au technopôle de Nevers Magny-Cours (Nièvre). Ces semelles n’ont pas été inventées en un jour. Il a fallu dix années d’études, de recherches et de développement pour parvenir à un produit fini et sécuritaire. « C’est un outil d’assistance à la marche. Il pourra être utile à tous ceux qui se déplacent beaucoup », explique Thomas Anthoine, chef de projet de l’entreprise, dans une interview accordée au journal Le Parisien.

Il précise également que ce ne sont pas des rollers, auxquels un moteur aurait été ajouté, mais des semelles, articulées au niveau de la pliure naturelle du pied. De plus, ce ne sont pas des roues qui les équipent, mais de petites chenilles qui procurent une meilleure stabilité, notamment à l’arrêt. Ces semelles révolutionnaires s’adressent par ailleurs à celles et ceux qui éprouvent des difficultés à se déplacer, puisqu’elles assistent chaque pas.

Comment fonctionnent les semelles Rollkers ?

Pour utiliser les semelles Rollkers, il suffit de les fixer à vos chaussures et de les activer à l’aide d’une télécommande. Les roues commencent alors à tourner et vous aident à marcher plus vite et plus facilement. Les semelles Rollkers peuvent être utilisées pour se déplacer sur de longues distances, pour faire de l’exercice ou simplement pour rendre vos déplacements quotidiens plus faciles et plus rapides. Ainsi, dans chaque semelle se trouve une petite batterie rechargeable et amovible, un petit moteur et une bardée de capteurs !

La semelle va alors mesurer l’allure de marche naturelle (4 à 5 km/h). Quant au moteur, il va automatiquement délivrer la même puissance à chaque pas, et donc multiplier la vitesse de progression. Enfantin, non ? De nombreux équipements de sécurité sont également présents sur les semelles, afin d’éviter les chutes ou les descentes et montées d’escaliers. Il ne reste plus qu’à patienter pour savoir si les semelles rencontreront le succès attendu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Rollkers.com.