WalkON Suit F1, un incroyable exosquelette qui permet aux paraplégiques de marcher à 4 km/h

Lorsque je rencontre une amie paralysée des deux jambes et en fauteuil roulant, je mesure la chance que j’ai de marcher sur mes deux jambes. Elle s’en fiche et me dit parfois, les jambes, je m’en fous du moment que ma tête va bien. Une philosophie de vie que je trouve admirable. Néanmoins, je sais aussi qu’en son for intérieur, elle aimerait réellement tester l’exosquelette que portait Kevin Piette, lors du parcours de la flamme olympique en août dernier. On l’aperçoit souriant dans ce reportage relayé par le site Info.gouv.fr. Des chercheurs de l’Institut supérieur coréen des sciences et des technologies, plus connu sous son acronyme anglais KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology), ont présenté, il y a peu, un nouvel exosquelette absolument fascinant. Son nom, le WalkON Suit F1 et vous allez comprendre à quel point il est fascinant !

Le WalkON Suit F1, un exosquelette fascinant

Dans le cas d’un exosquelette classique, il faut qu’un soignant installe l’appareil sur le patient, afin qu’il puisse l’aider à se lever, puis à marcher. Pour le WalkON Suit F1, la notion d’aidant disparait. En effet, cet exosquelette révolutionnaire vient lui-même au patient, s’enroule autour de ses jambes et de son corps, pour lui permettre de se lever et de marcher. C’est littéralement un grand pas dans ce domaine en constante évolution, et cet exosquelette conçu par le professeur Kyoung-Chul Kong du département de génie mécanique du KAIST a nécessité dix ans de travaux et d’études ! En 2020, l’équipe du KAIST s’était attelé à la vitesse de marche, en l’augmentant à 3,92 km/h, soit la vitesse d’un valide sur une marche lente.

Un prototype utilisé lors du Cybathlon de Suisse

Cet événement Suisse, ce sont un peu les Jeux olympiques des cyborgs, et il existe depuis 2016. Lors de cette première édition, l’exosquelette du KAIST avait inscrit le prototype de quatrième génération au Cybathlon. Dans la belle ville de Zurich, 25 pays et 66 pilotes d’exosquelette s’étaient affrontés. Le WalkON Suit F1 s’était classé premier et troisième sur l’épreuve de l’Exoskeleton Race. La semaine dernière, lors de la nouvelle édition, les ingénieurs du KAIST ont présenté la nouvelle version : un exosquelette qui « marche tout seul » !

Les chercheurs expliquent que le WalkON Suit F1 peut « marcher tout seul comme un robot humanoïde » et s’approcher du patient. Pour réaliser cette prouesse technologique, il s’équipe d’un système d’ancrage frontal qui permet à l’utilisateur paraplégique de rester assis pendant que l’exosquelette s’installe autour du corps et des jambes du patient. J’ignore pour vous, mais moi, je suis scotchée par tant d’ingéniosité !

Cet exosquelette est révolutionnaire

Un système permet de contrôler activement le centre de gravité pour éviter les basculements lors de l’aide à la mise en position debout. Il optimise l’équilibre global, permettant ainsi d’utiliser les deux mains et de réaliser de petites accélérations sans recours à une canne de soutien. Grâce à des moteurs puissants et des algorithmes de contrôle avancés, ce système représente une nette amélioration par rapport aux versions précédentes. Une reconnaissance visuelle intégrée permet également de détecter les obstacles, garantissant par conséquent une sécurité optimale.

Il a d’ailleurs été testé par Seunghwan Kim, paraplégique et chercheur au sein du laboratoire d’ingénierie, qui était aussi le pilote pour la compétition d’exosquelette du Cybathlon 2024. Il a relevé le défi haut la main, et explique même qu’il a réussi à répondre aux demandes du jury : « se déplacer en faisant des pas de côté entre des chaises étroites, déplacer des cartons, marcher librement sans l’aide de béquilles, passer par une porte étroite et la fermer derrière, et travailler à la préparation des aliments dans la cuisine ». Plus d’informations sur le site du KAIST. Et vous ? Que pensez-vous de cette invention, que je trouve, pour ma part, révolutionnaire ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .