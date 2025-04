Ease, une « canne anti-chute » ergonomique sélectionnée au concours d’invention Dyson

Il y a les cannes traditionnelles… et puis il y a Ease. C’est l’invention d’une aide à la marche cognitive tout droit sortie des bancs du Pratt Institute, imaginée par Thanat Somwong, pour améliorer la vie des personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs. Ce n’est pas qu’une simple canne, mais un vrai concentré de design inclusif, d’ergonomie et de bon sens. D’abord, il y a sa poignée en boucle anti-chute, son socle autoportant qui l’empêche de tomber. Puis, il y a ses couleurs contrastées pour être repérée du premier coup d’œil, Ease se distingue par sa capacité à alléger non seulement les appuis physiques… mais aussi la charge mentale de ses utilisateurs. Ce type de produit ne sort pas de nulle part : il s’appuie sur des études sérieuses, comme celles mentionnées dans le rapport de l’OMS sur les soins aux personnes vivant avec la démence. Avec Ease, l’objectif est clair : favoriser l’autonomie, la sécurité, et surtout la tranquillité d’esprit au quotidien. Découverte.

Une canne qui se voit, s’adapte et reste toujours à portée de main

Ce qui frappe d’abord chez Ease, c’est son design bien pensé. Pas de fioritures, mais des détails intelligents qui changent tout. Sa couleur vive, par exemple, n’est pas là pour faire joli : elle permet de distinguer la canne dans un environnement visuellement encombré, ce qui est un vrai plus quand on souffre de troubles de la reconnaissance d’objet. Elle stimule aussi doucement les fonctions cognitives, sans les surcharger.

Une poignée pensée pour les utilisateurs, et pour le design

Ensuite, sa poignée en boucle. Contrairement aux modèles classiques qu’on peut faire tomber en un clin d’œil, celle-ci reste bien en main. Et, si elle vous échappe ? Pas de panique, grâce à son socle autoportant, elle tient debout toute seule. Plus besoin de la caler contre une table ou un mur (qui finissent toujours par la trahir). Résultat : elle est toujours visible, toujours accessible, et limite les risques de chute ou d’oublis. Ajoutez à cela un design modulaire : la canne peut intégrer un GPS, une petite lampe LED, voire une pochette pour pièce d’identité ou monnaie.

Un outil d’autonomie au service du confort et de la dignité

Ease n’est pas seulement un produit pratique, c’est aussi une réflexion sur la dignité. On sait combien l’acceptation des aides techniques est parfois difficile, notamment à cause du regard des autres. Thanat Somwong, son créateur, s’est penché sur le rejet fréquent des cannes chez les personnes âgées : trop stigmatisantes, pas assez intuitives, rarement rassurantes. Ease casse ces codes. Son apparence moderne, presque élégante, change le rapport à l’objet. On ne le subit plus, on l’adopte.

Et, demain ? Le projet a pour ambition de se développer encore, particulièrement avec de nouvelles phases de tests en lien avec des experts en gérontologie et des personnes vivant avec des troubles cognitifs. L’objectif : faire d’Ease un produit accessible, évolutif et capable de s’intégrer dans le quotidien sans jamais le compliquer. Ease a été sélectionnée pour le concours James Dyson Awards. Sera-t-elle l’une des lauréates ? Ce serait, en tout cas, amplement mérité ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .