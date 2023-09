Stabicane, l’invention médaillée au concours Lépine qui prévient les chutes et améliore l’adhérence des cannes

Lorsque l’on vieillit ou qu’un accident nous laisse des séquelles pour marcher, nous devons parfois nous aider d’une canne. La canne nous ramène instantanément aux personnes âgées qui l’utilisent pour se déplacer lorsque la marche devient difficile. Toutefois, de temps en temps, elle est aussi utilisée par des personnes en situation de handicap ou après une opération du genou ou de la hanche. Et quel que soit l’âge de l’utilisateur, la canne a un gros défaut : celui de glisser et de tomber chaque fois que l’on essaie de la poser quelque part. Une invention française, Stabicane, médaillée de bronze au concours Lépine 2023, redonne de l’autonomie aux utilisateurs de canne. Un petit accessoire tout simple, dont le brevet (FR2844429B1) a été déposé en 2005, qui devrait connaître enfin le succès qu’il mérite. Découverte.

Retour sur l’invention de Stabicane

Stabicane est le fruit de la collaboration entre Bertrand Lejay et Damien Poignant, et remonte à l’année 2006. L’objet a d’abord été inventé pour des raisons personnelles, soit pour faciliter la vie quotidienne de la sœur de Damien Poignant, qui marchait en s’aidant d’une canne. Devant les difficultés qu’elle rencontrait pour la ranger et le fait qu’elle glissait sur du sol mouillé, il a cherché une solution. Mis à part les déambulateurs ou les cannes à trois ou quatre pieds, rien n’existait. Il a alors décidé de l’inventer !

C’est ainsi qu’en 2003, le premier prototype de la Stabicane a vu le jour, suivi de tests concluants qui ont conduit à la conception du produit final en 2006. Au fil des années, des améliorations ont été apportées pour créer un produit à la fois efficace et esthétiquement plaisant, aboutissant à un modèle parfaitement cohérent en 2015. Une invention déjà primée au concours d’invention Lépine en 2013 qui, à force d’amélioration, a reçu une nouvelle récompense sur ce concours d’inventions international cette année.

Stabicane, qu’est-ce que c’est exactement ?

L’embout Stabicane est une solution innovante pour garantir la stabilité de votre canne de marche ou de votre canne anglaise. Ce pied stabilisateur offre une série d’avantages significatifs, notamment la prévention des chutes et des glissades. Grâce à cet embout, votre canne demeure constamment en équilibre, éliminant ainsi le besoin de la chercher continuellement ou de faire face à des chutes fréquentes. De plus, il permet de relever votre canne de manière autonome avec un simple mouvement du pied, tout en minimisant les chocs ressentis dans votre main et votre corps grâce à sa conception souple.

L’embout Stabicane s’adapte à toutes les cannes, et fonctionne sur tous les types de sols. Cette invention simple contribue à l’autonomie des personnes en situation de handicap, ou des personnes âgées, en leur apportant une solution concrète. Précisons qu’elle s’adapte aussi aux béquilles et peut, par conséquent, s’adresser également aux plus jeunes après une fracture, ou une opération. Qui n’a jamais connu la galère des béquilles qui s’écroulent en plein cours, faisant sursauter toute la classe ?

Combien coûte-t-elle et où la trouver ?

La Stabicane est fabriquée en France, conçue à Pornichet en Loire-Atlantique et fabriquée en région Auvergne Rhône-Alpes par l’entreprise iD-Mat. Vous pouvez acheter Stabicane, sur le site officiel de la marque, ou sur Amazon. Elle est aussi disponible dans la plupart des magasins de matériel médical et coûte moins de 35 €.

