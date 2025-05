Il réinvente la béquille pour résoudre ses 3 problèmes de conception et ses inconvénients

Quand on pense à une béquille, on imagine souvent un accessoire froid, médical et franchement tristounet, réservé aux personnes âgées. Je me souviens encore de celle de mon arrière-grand-mère Anna, qui n’hésitait pas à l’utiliser aussi pour un petit coup au passage ! Elle était en bois foncé, et je me souviens surtout d’innombrables fois où j’ai dû la lui ramasser, car elle ne tenait « nulle part » ! Pourtant, la start-up allemande STANDALONE vient de donner un grand coup de jeune à cet indispensable avec un modèle estimé autour de 300 € pour le moment. Sélectionnée pour les prestigieux James Dyson Awards 2025 et finaliste du RIMOWA Student Design Award 2025, cette innovation repense la béquille en la rendant plus ergonomique, personnalisable et surtout… autoportante ! Une canne enfin jolie, et surtout parfaitement stable et autoportante ! Partons à la découverte de cette invention révolutionnaire pour ceux qui utilisent une béquille au quotidien.

STANDALONE : quand la béquille devient un accessoire de liberté

Pendant un siècle, la béquille n’a quasiment pas évolué. Son apparence froide laissait souvent une impression de dépendance, voire de « stigmate » social : les cannes, c’est pour les seniors pour faire court ! L’équipe de STANDALONE a donc eu une idée brillante : réconcilier utilité, esthétique et confort, car la canne est aussi un accessoire indispensable pour les personnes en situation de handicap, plus jeunes. Comment ? En utilisant des matériaux nobles (bois, aluminium, silicone haut de gamme), en ajoutant une poignée ronde ultra-ergonomique et un mécanisme discret dans la manchette pour mieux soutenir l’utilisateur. Plus besoin de chercher un mur pour la caler : grâce à son système innovant de pieds rétractables, STANDALONE tient debout toute seule. Un détail ? Plutôt une révolution pour ceux qui l’utilisent au quotidien comme je vous l’annonçais.

Un design pensé pour séduire et durer

La conception de STANDALONE est un mélange de tradition artisanale et de haute technologie. Les étudiants de la Bauhaus-Universität Weimar, menés par Tom Kemter et Niels Cremer ont, ont passé des mois à peaufiner la forme, choisir les meilleurs alliages et tester leur idée de mécanisme autoportant. Mieux encore : chaque composant est interchangeable, ce qui rend cette béquille entièrement réparable, personnalisable et recyclable. Bref, un accessoire de mobilité aussi pratique que responsable. De quoi donner à chacun la liberté d’exprimer son style, même avec une canne !

Les atouts clés de STANDALONE

Design moderne, élégant et non stigmatisant

Matériaux haut de gamme (bois, aluminium, silicone)

Poignée ergonomique à prise naturelle

béquille autoportante sur sol plat grâce à un mécanisme discret

Pièces interchangeables et réparables

Finaliste du RIMOWA Student Design Award 2025 et sélectionnée pour les James Dyson Awards 2025

Pourquoi STANDALONE pourrait réconcilier avec la canne ?

STANDALONE n’est pas juste une béquille plus jolie : elle propose une véritable amélioration du quotidien. Terminer la galère pour faire tenir l’accessoire quand on doit payer à la caisse, attraper son sac ou caresser son chien ! Plus stable, plus chic, plus pratique, STANDALONE réinvente la mobilité avec une approche moderne et humaine. Et moi, avec mes gros problèmes de genou qui m’ont valu une dizaine d’interventions chirurgicales, je me dis que cette canne, pourrait me faciliter la vie, si un jour, elle devenait m’être indispensable.

Retrouvez plus de détails à propos de cette béquille sur le site James Dyson Award. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle génération de cannes design et intelligentes ? Pourrait-elle changer votre perception de cet accessoire indispensable ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .