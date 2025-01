Stella, l’invention d’une petite étoile pour les cannes et béquilles qui change tout

J’aime vous parler d’invention, c’est un peu l’essence même de NeozOne ! Et, parfois, il m’arrive de vous présenter des produits totalement inutiles, voire loufoques qui ont uniquement le mérite d’avoir été inventés. Je n’en citerai aucun pour ne pas froisser les inventeurs, mais je n’en pense pas moins. Et puis, il existe d’autres inventions qui, malgré leur extrême utilité, ne décollent pas, tombent dans l’oubli, alors qu’elles seraient d’un grand secours à certains. C’est le cas de Stella, un embout universel pour cannes et béquilles conçu pour améliorer la sécurité et le confort des personnes à mobilité réduite. Inventée dans les années 1980, par Daniel Levasseur, cette petite « étoile » permet à ceux qui doivent s’aider d’une canne ou d’une béquille de la maintenir debout. Aujourd’hui, Éric Levasseur, fils de l’inventeur, lutte pour relancer la production de ce dispositif qui a déjà changé de nombreuses vies. Retour sur cette histoire familiale, qui, je l’espère, rencontrera enfin le succès qu’elle mérite !

Pourquoi je vous parle de Stella ?

En réalité, cette cause me touche personnellement : ma maman, qui a longtemps dû marcher avec des béquilles à cause d’un genou capricieux, aurait trouvé en Stella un allié précieux pour éviter de ramasser ses béquilles des dizaines de fois par jour. Et, je côtoie de nombreuses personnes âgées qui ignorent comment poser leur béquille ou leur canne ! Alors Stella anciennement connue sous le nom d’Étoile DL France, une invention ingénieuse datant des années 80 me parle particulièrement. Créée par Daniel Levasseur, elle se présente sous la forme d’une petite rotule amortie et de cinq pieds antidérapants, une petite étoile « magique » !

L’embout Stella, à quoi sert-il ?

Vous l’aurez compris, Stella (étoile en latin) permet non seulement de réduire les risques de chute, mais également de garder la canne debout et de la relever aisément avec le pied en cas de chute. Cette innovation, saluée par de nombreux prix internationaux, a équipé des milliers de personnes, dont l’athlète paraplégique Joe Kals lors de son ascension de la tour Eiffel en béquilles en 2014. Pourtant, faute de moyens et de partenaires, la production a cessé en 2016, laissant un vide pour ceux qui en auraient encore besoin.

Le retour de Stella, grâce à vous !

Éric Levasseur, électricien indépendant et fils de l’inventeur, refuse de voir disparaître le legs de son père et je peux seulement le comprendre. Avec passion et détermination, il a décidé de renommer l’embout Stella et d’ouvrir une campagne de financement participatif. L’objectif est clair : récolter 30 000 € pour relancer une production semi-industrielle en France tout en préservant la qualité artisanale du produit.

Ces fonds serviraient également à créer deux emplois locaux, acheter de nouveaux équipements de fabrication et améliorer encore le design de l’embout. Malgré des débuts encourageants, avec 3 000 € collectés à ce jour, il reste un long chemin à parcourir pour atteindre le montant nécessaire. De plus, Stella ne s’adresse pas uniquement aux personnes à mobilité réduite permanentes, et par ailleurs à celles qui utilisent des cannes ou des béquilles de manière passagère. Les fractures, les blessures sportives ou encore les opérations médicales sont autant de situations où ce dispositif peut faire la différence.

Pour aider Stella à atteindre le firmament, rendez-vous sur Leetchi.com. Et vous, seriez-vous prêt à soutenir cette démarche pour offrir à Stella un nouveau départ ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .