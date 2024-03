Honda dévoile son CR-V e:FCEV 2025, la première voiture électrique à pile à hydrogène rechargeable

La neutralité carbone à l’horizon 2050 est un objectif commun pour de nombreuses entreprises opérant dans l’industrie automobile. Le célèbre constructeur automobile Honda promet notamment de l’atteindre en décarbonant progressivement ses produits et ses activités à travers son approche « Triple Action to Zéro ». Le projet de développement de ce véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène CR-V e:FCEV constitue l’une des étapes vers cette neutralité carbone. Il ne s’agit pas de la première expérience de la marque avec les véhicules à hydrogène, puisqu’elle a déjà mis sur le marché la Honda FCX Clarity en 2002. Honda prévoit de proposer cette nouvelle solution de mobilité zéro émission à la location avec option d’achat à ses clients en Californie d’ici à la fin de 2024. Découverte.

Les caractéristiques de ce SUV compact à l’hydrogène

Construit dans l’usine Honda, située à Marysville, dans l’Ohio, ce CR-V à l’hydrogène est l’unique véhicule de tourisme électrique à pile à combustible et rechargeable produit en Amérique. Il utilise un nouveau système de pile à combustible et une batterie à haute tension de 17,7 kWh rechargeable via une borne de niveau 2 ou une prise électrique. La capacité de charge de la batterie offrirait une autonomie limitée de 47 km, idéale pour les courts trajets en ville. Mais le plein d’hydrogène permettrait de parcourir jusqu’à 435 km.

Le CR-V e:FCEV intègre le connecteur d’alimentation Honda avec une prise de courant de 110 V, capable de fournir une puissance maximale de 1 500 W. Ainsi, il deviendrait une source d’énergie propre. Il pourrait alimenter de petits appareils ménagers, des outils électriques, des climatiseurs portables ou des équipements de camping. En outre, ce véhicule est compatible avec l’application HondaLink affichant des capacités plus étendues, dont des données sur la charge, l’alimentation électrique et les stations d’hydrogène.

Les technologies embarquées

Comme le modèle hybride CR-V Touring, ce nouveau CR-V à l’hydrogène dispose des équipements de série, dont une instrumentation numérique de 10,2 pouces et un écran tactile HD de 9 pouces. Il bénéficie de la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto et du chargement sans fil des téléphones. Il promet une expérience de conduite confortable grâce à son volant chauffant, à ses sièges avant chauffants à réglage électrique et à sa climatisation bizone.

En outre, ce SUV compact 5 passagers possède un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs, un hayon électrique à accès mains libres et des capteurs de stationnement. Le constructeur a également affirmé que, comme ses autres modèles CR-V, le Honda CR-V e:FCEV jouit des technologies de sécurité de pointe comme l’architecture Advanced Compatibility Engineering (ACE) et les technologies de sécurité et d’assistance à la conduite Honda Sensing.

Un module de pile à combustible Honda de 2ème génération

Le système de pile à combustible de deuxième génération de ce constructeur est appliqué pour la première fois sur ce nouveau CR-V à l’hydrogène. Il se distinguerait par son efficacité, sa durabilité et son raffinement plus élevés. Son coût serait inférieur à celui du système de pile à combustible Honda de la génération précédente. Cette baisse de coût serait obtenue grâce à l’application de certaines mesures telles que l’amélioration des électrodes, l’utilisation d’une nouvelle structure d’étanchéité de la cellule et l’optimisation de la productivité. Selon son fabricant, ce système est deux fois plus durable grâce à ses matériaux résistants à la corrosion et à ses performances à basse température nettement plus élevées, entre autres.

Par ailleurs, Honda a évoqué que ce véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène garantit une expérience de conduite sportive et engageante. Son moteur unique situé à l’avant du véhicule développe 174 chevaux de puissance et 229 lb-pi de couple, offrant une efficacité maximale et une accélération rapide. Plus d’informations : Hondanews.com. Que pensez-vous de ce véhicule ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .